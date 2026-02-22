Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ triển khai nhiều máy bay chiến đấu đến căn cứ sát Iran

  • Chủ nhật, 22/2/2026 11:26 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Không quân Mỹ đã chuyển một lượng lớn máy bay chiến đấu và máy bay vận tải đến căn cứ đặt tại Jordan, sẵn sàng cho cuộc tấn công quân sự tiềm tàng chống Iran theo lệnh của Tổng thống Trump.

Máy bay F-35. Ảnh: Yonhap.

Theo tờ The New York Times, trong tuần qua, căn cứ Muwaffaq Salti do Mỹ vận hành ở phía Đông Jordan, đã tiếp nhận hơn 60 máy bay chiến đấu cùng ít nhất 68 chuyến bay vận tải. Đây là sự gia tăng đột biến số lượng máy bay quân sự và máy bay vận tải Mỹ hạ cánh xuống căn cứ Muwaffaq Salti trong một thời gian ngắn.

Đáng chú ý, trong số các chiến đấu cơ mà quân đội Mỹ vừa triển khai tới căn cứ ở Jordan, có cả các tiêm kích hiện đại F-35. Ngoài ra, bên trong căn cứ cũng đã được bố trí thêm các tổ hợp phòng không mới, song chưa rõ chủng loại.

Jordan là một trong số các quốc gia khu vực mà Mỹ đang vận hành các căn cứ quân sự quy mô lớn. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa sẵn sàng tấn công quân sự vào Iran, việc quân đội Mỹ triển khai nhiều máy bay chiến đấu đến căn cứ tại Jordan, được cho là nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến chống Iran theo lệnh của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, tương tự như nhiều quốc gia Arab khác trong khu vực, Jordan đã tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ và không phận của mình, để triển khai hành động quân sự chống lại quốc gia láng giềng Iran.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://vov.vn/the-gioi/my-trien-khai-nhieu-may-bay-chien-dau-den-can-cu-tai-jordan-sat-iran-post1270346.vov

VOV.VN

Iran Donald Trump Mỹ Trung Đông Iran Mỹ máy bay chiến đấu jordan

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Nam gioi phuong Tay nghien lam dep, nhung ngai hinh anh

Nam giới phương Tây nghiện làm đẹp, nhưng ngại

35 phút trước 20:09 22/2/2026

0

Ngày càng nhiều nam giới ở các nước phương Tây đầu tư chăm sóc ngoại hình, một phần do ảnh hưởng từ mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người không dám thừa nhận họ đang "làm đẹp".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý