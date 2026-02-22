Mỹ triển khai nhiều máy bay chiến đấu đến căn cứ sát Iran

Không quân Mỹ đã chuyển một lượng lớn máy bay chiến đấu và máy bay vận tải đến căn cứ đặt tại Jordan, sẵn sàng cho cuộc tấn công quân sự tiềm tàng chống Iran theo lệnh của Tổng thống Trump.

Máy bay F-35. Ảnh: Yonhap.

Theo tờ The New York Times, trong tuần qua, căn cứ Muwaffaq Salti do Mỹ vận hành ở phía Đông Jordan, đã tiếp nhận hơn 60 máy bay chiến đấu cùng ít nhất 68 chuyến bay vận tải. Đây là sự gia tăng đột biến số lượng máy bay quân sự và máy bay vận tải Mỹ hạ cánh xuống căn cứ Muwaffaq Salti trong một thời gian ngắn.

Đáng chú ý, trong số các chiến đấu cơ mà quân đội Mỹ vừa triển khai tới căn cứ ở Jordan, có cả các tiêm kích hiện đại F-35. Ngoài ra, bên trong căn cứ cũng đã được bố trí thêm các tổ hợp phòng không mới, song chưa rõ chủng loại.

Jordan là một trong số các quốc gia khu vực mà Mỹ đang vận hành các căn cứ quân sự quy mô lớn. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa sẵn sàng tấn công quân sự vào Iran, việc quân đội Mỹ triển khai nhiều máy bay chiến đấu đến căn cứ tại Jordan, được cho là nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến chống Iran theo lệnh của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, tương tự như nhiều quốc gia Arab khác trong khu vực, Jordan đã tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ và không phận của mình, để triển khai hành động quân sự chống lại quốc gia láng giềng Iran.