Ông Trump sẽ đứng ngoài 'cho tới khi đảng Dân chủ cầu xin'

Tổng thống Trump cho biết chính quyền liên bang sẽ không can thiệp các cuộc biểu tình ở các thành phố do đảng Dân chủ điều hành, nếu chưa được đề nghị hỗ trợ.

Các đặc vụ liên bang đứng giữa khói hơi cay trong nỗ lực kiểm soát đám đông tại Minneapolis, Minnesota, Mỹ, ngày 24/1. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem không can thiệp vào các cuộc biểu tình hoặc tình trạng bất ổn tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, trừ khi chính quyền địa phương chính thức yêu cầu hỗ trợ.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều chỉ trích đối với chính quyền liên bang xung quanh các biện pháp thực thi luật nhập cư cứng rắn.

“Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi sẽ không tham gia xử lý các cuộc biểu tình hoặc bạo loạn tại những thành phố do đảng Dân chủ điều hành yếu kém, trừ khi họ đề nghị chúng tôi giúp đỡ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 31/1.

Theo CNN, Tổng thống Trump cũng cảnh báo sẽ không chấp nhận các hành vi như tấn công lực lượng thực thi pháp luật, phá hoại phương tiện của cảnh sát hoặc làm hư hại tài sản liên bang, đồng thời nhấn mạnh những người vi phạm sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Ông Trump cho rằng chính quyền địa phương và chính quyền bang có trách nhiệm bảo vệ tài sản công, trong khi chính quyền liên bang đóng vai trò hỗ trợ khi cần thiết.

Ông Trump cho biết chính quyền liên bang sẽ nhanh chóng hỗ trợ nếu được yêu cầu, song nhấn mạnh các bang cần chủ động đưa ra đề nghị và “phải sử dụng từ: Làm ơn” khi đề nghị.

Ông cũng cảnh báo các lực lượng liên bang, bao gồm Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), Tuần tra Biên giới hoặc quân đội, sẽ được huy động khi cần thiết để bảo vệ tài sản liên bang.

Ông Trump đề cập lại một sự việc tại bang Oregon, ông cho rằng người biểu tình đã xông vào một tòa nhà liên bang, phá hoại tài sản và quấy rối nhân viên, trong khi cảnh sát địa phương không can thiệp. “Chúng tôi sẽ không để điều này tiếp tục xảy ra”, ông viết.

Tuy nhiên, trong thông cáo phát đi tối 30/1, Sở Cảnh sát Eugene cho biết khu vực tòa nhà liên bang xảy ra sự việc vốn đã được tuyên bố là địa điểm xảy ra bạo loạn. Lực lượng chức năng địa phương đã ra lệnh giải tán đám đông sau khi có các hành vi xâm nhập. Cảnh sát Eugene cũng khẳng định họ đã có mặt nhằm giảm leo thang căng thẳng.

Thời gian qua, ông Trump đã nhiều lần đề cập khả năng viện dẫn Đạo luật Chống nổi dậy, cho phép Tổng thống triển khai quân đội nhằm kiểm soát tình trạng bất ổn trong nước.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình được lên kế hoạch diễn ra trên khắp nước Mỹ vào cuối tuần này, nhằm phản đối chiến dịch của chính quyền liên bang nhằm siết chặt thực thi luật nhập cư.

Tuyên bố mới nhất của ông Trump được đưa ra sau cái chết của hai công dân Mỹ Alex Pretti và Renee Good tại thành phố Minneapolis. Cả hai sự việc đều liên quan tới các đặc vụ nhập cư liên bang. Cái chết của hai công dân Mỹ được cho là làm thay đổi thái độ dư luận Mỹ xung quanh việc chính quyền liên bang siết chặt luật nhập cư.