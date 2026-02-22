Người Mexico quyên góp hàng viện trợ gửi Cuba

Người dân thành phố Mexico City, Mexico đang gấp rút mang thực phẩm và vật tư y tế tới quảng trường Zócalo, hưởng ứng chiến dịch kéo dài một tuần nhằm gửi viện trợ nhân đạo tới Cuba.

Người dân Mexico City quyên góp hàng viện trợ gửi Cuba. Ảnh: Reuters

Các mặt hàng được quyền góp chủ yếu gồm cá ngừ đóng hộp, dầu ăn và các loại thuốc thiết yếu. Ông Israel Breton, thành viên Phong trào Đoàn kết Mexico với Cuba, cho biết: “Đây là chiến dịch kéo dài bảy ngày, bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 và kết thúc vào ngày 22 tháng 2. Tính đến nay, hơn mười tấn hàng viện trợ từ người dân Mexico đã được quyên góp cho Cuba".

Hoạt động quyên góp diễn ra trong bối cảnh Mexico cam kết hỗ trợ Cuba sau khi tạm dừng xuất khẩu dầu sang đảo quốc này do lo ngại các biện pháp thuế quan từ Mỹ đối với những nước cung cấp nhiên liệu cho Cuba.

Bà Edna Lobato, một cư dân thành phố Mexico City, chia sẻ: “Tôi không nghĩ những gì đang xảy ra với Cuba là công bằng. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ bằng bất cứ cách nào, tại sao không làm? Việc quyên góp không ảnh hưởng đến chúng ta, mà chủ yếu là vì những giá trị của chúng ta với tư cách là con người”.

Ban tổ chức cho biết mục tiêu của chiến dịch là góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân Cuba trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và năng lượng.