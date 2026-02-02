Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại?

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết đảng Cộng hòa đã tập hợp đủ phiếu nhằm kết thúc việc đóng cửa chính phủ một phần trong tuần này.

Phát biểu trên chương trình Meet the Press của đài NBC ngày 1/2 (giờ địa phương), lãnh đạo Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói: “Tôi tin chắc chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này ít nhất là vào 3/2. Thách thức hiện nay chủ yếu mang tính hậu cần, do chưa thể tập hợp đầy đủ các nghị sĩ về Washington”.

Theo ông Johnson, khó khăn đi lại vẫn đang tiếp diễn sau trận bão tuyết ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông tại khu vực đông nam nước Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: Reuters.

Mỹ chính thức bước vào tình trạng đóng cửa chính phủ một phần từ ngày 31/1, sau khi Quốc hội không đạt được thỏa thuận kịp thời để tiếp tục cấp ngân sách cho nhiều hoạt động của chính phủ liên bang. Trước đó, Thượng viện đã dễ dàng thông qua một gói chi tiêu vào ngày 30/1, song Hạ viện khi đó chưa họp trở lại.

Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang tìm cách bảo đảm rằng cuộc tranh luận về chính sách thực thi luật nhập cư sẽ không làm gián đoạn các hoạt động khác của chính phủ.

Điều này trái ngược với tình hình hồi mùa thu năm ngoái, khi hai đảng rơi vào thế đối đầu gay gắt về chính sách y tế, dẫn tới đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục 43 ngày và gây thiệt hại ước tính khoảng 11 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Theo thỏa thuận đã được Thượng viện thông qua, Bộ An ninh Nội địa (DHS) sẽ được tách khỏi gói chi tiêu chung. Cách làm này cho phép Quốc hội nhanh chóng phê duyệt ngân sách cho các cơ quan như Lầu Năm Góc và Bộ Lao động, trong khi tiếp tục xem xét các biện pháp siết chặt đối với lực lượng thực thi nhập cư liên bang.

Vấn đề DHS trở nên đặc biệt nhạy cảm sau vụ việc hai công dân Mỹ bị bắn chết tại thành phố Minneapolis, làm dấy lên làn sóng chỉ trích đối với hoạt động của ICE.

Ông Johnson, người đang lãnh đạo Hạ viện với đa số mong manh của đảng Cộng hòa, cho biết mục tiêu của ông là hoàn tất việc cấp ngân sách cho tất cả các cơ quan liên bang, ngoại trừ DHS, vào ngày 3/2 tới.

“Sau đó, chúng tôi sẽ có hai tuần đàm phán thiện chí để tìm ra giải pháp”, ông nói.

Dự luật hiện tại bao gồm một biện pháp tạm thời kéo dài hai tuần để duy trì ngân sách cho DHS, trong khi kế hoạch cấp ngân sách trọn năm cho cơ quan này vẫn bị đình lại, chờ đạt được đồng thuận về việc thay đổi cách thức hoạt động của ICE.

Phe Dân chủ đang thúc đẩy hàng loạt cải cách đối với ICE, bao gồm yêu cầu bắt buộc sử dụng camera gắn trên người, chấm dứt các cuộc tuần tra lưu động và việc đeo mặt nạ khi làm nhiệm vụ.

“Tôi thực sự không thấy làm sao phe Dân chủ có thể, với lương tâm trong sáng, bỏ phiếu tiếp tục cấp ngân sách cho ICE khi cơ quan này bị cáo buộc gây ra cái chết của công dân Mỹ”, nghị sĩ Ro Khanna, đại diện bang California, phát biểu trên Meet the Press.

Đáp lại, ông Johnson cho biết ông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ xem xét điều chỉnh một số thực tiễn của DHS, song cũng nhấn mạnh rằng các đặc vụ ICE đeo mặt nạ nhằm bảo vệ danh tính cá nhân cũng như sự an toàn của gia đình họ.