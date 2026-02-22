Iran phóng tên lửa tại Eo biển Hormuz

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lần đầu tiên phóng thử tên lửa phòng không Sayyad-3G trong cuộc tập trận “Smart Control” tại Eo biển Hormuz.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Theo kênh Press TV (Iran), trong cuộc tập trận ngày 21/2, tên lửa Sayyad-3G đã được phóng từ tàu Shahid Sayyad Shirazi, đánh dấu màn ra mắt hoạt động trên biển của hệ thống này.

Sayyad-3G là biến thể hải quân của tên lửa phòng không Sayyad-3, sở hữu hệ thống phóng thẳng đứng với tầm bắn 150 km. Giới chức Iran cho biết tên lửa này cung cấp khả năng phòng không tầm trung đến tầm xa, đồng thời góp phần thiết lập “ô phòng không” khu vực cho các tàu thuộc lớp Shahid Soleimani.

Hệ thống có khả năng tự động phát hiện và tiêu diệt các mối đe dọa trên không, đồng thời được tích hợp vào mạng lưới chỉ huy, kiểm soát rộng lớn hơn. Năng lực kép này giúp nâng cao khả năng sống còn của các đơn vị Hải quân Iran trước nhiều dạng uy hiếp từ trên không.

Tên lửa Sayyad-3G được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không khác nhau, bao gồm chiến đấu cơ, thiết bị bay không người lái tầm cao, máy bay tuần tra biển và tên lửa hành trình.



Eo biển Hormuz là địa điểm diễn ra cuộc tập trận “Smart Control” kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 16/2.

Iran lần đầu thử nghiệm tên lửa phòng không Sayyad-3 phiên bản đặt trên đất liền vào tháng 12/2016. Phiên bản trên đất liền được cho có tầm bắn 120 km, chiều dài 6 m và trọng lượng khoảng 900 kg.

Tên lửa Sayyad-3G mới được thử nghiệm là phiên bản Hải quân được cải tiến của hệ thống này, tích hợp khả năng phóng thẳng đứng phù hợp với các bệ phóng Hải quân.

Cuộc thử nghiệm mới nhất cho thấy Iran tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, đặc biệt tại các vùng biển có ý nghĩa chiến lược then chốt.

Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Theo báo The Times of Israel ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục điều thêm các khí tài quân sự của Mỹ tới Trung Đông. Đây được coi là đợt tăng cường sức mạnh không quân lớn nhất của Washington tại khu vực này kể từ cuộc chiến tại Iraq năm 2003.

Mỹ đang duy trì 13 tàu chiến trong khu vực, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều tàu khu trục và tàu tác chiến ven bờ. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng đang trên đường tới Trung Đông. Bên cạnh đó, Mỹ còn điều động thêm các chiến đấu cơ F-22, F-15, F-16, cùng máy bay tiếp dầu và cảnh báo sớm.

Đợt triển khai quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Hai bên đã gặp nhau lần thứ hai tại Geneva. Phía Iran mô tả cuộc trao đổi là “tích cực”.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, một quan chức Mỹ lại gọi các cuộc thảo luận là “không mang lại kết quả đáng kể”, và Nhà Trắng cho biết hai bên vẫn còn cách biệt rất xa về một số vấn đề. Iran và Mỹ tiến hành vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 6/2 tại Oman.