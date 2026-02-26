Pháp cấm Đại sứ Mỹ Charles Kushner gặp gỡ các bộ trưởng

Pháp vừa ra quyết định hạn chế quyền tiếp cận các bộ trưởng của Pháp đối với Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner. Ông Charles Kushner là cha của Jared Kushner - con rể của ông Trump.

Ông Charles Kushner dự tang lễ bà Ivana Trump - người vợ đầu của Tổng thống Trump - tại New York, Mỹ, ngày 20/7/2022. Ảnh: Bloomberg.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết quyết định được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ Charles Kushner không có mặt theo giấy triệu tập của Ngoại trưởng Pháp, liên quan đến phát ngôn về cái chết của nhà hoạt động xã hội người Pháp Quentin Deranque hồi đầu tháng này.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Pháp, ông Kushner được triệu tập để làm rõ các phát ngôn liên quan đến cái chết của Deranque. Tuy nhiên, ông đã không có mặt theo lịch hẹn trong ngày 23/2.

“Trước sự hiểu lầm rõ ràng về những yêu cầu cơ bản đối với nhiệm vụ của một đại sứ, Bộ trưởng đã quyết định ông Kushner không còn được tiếp cận trực tiếp các thành viên của Chính phủ Pháp”, tuyên bố nêu rõ.

Dù vậy, ông Kushner vẫn được phép thực hiện nhiệm vụ và duy trì các “trao đổi ngoại giao” với quan chức Pháp.

Ngày 24/2, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết việc đại sứ Mỹ không có mặt theo giấy triệu tập “chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của ông này tại Pháp”.

Ông Barrot nhấn mạnh động thái này sẽ không “ảnh hưởng đến quan hệ giữa Mỹ và Pháp”, song yêu cầu phía Mỹ phải có “một lời giải thích”.

“Bi kịch trong cái chết của nhà hoạt động xã hội Quentin Deranque đã tác động sâu sắc đến nước Pháp và gia đình nạn nhân. Điều chúng tôi cần nói rõ là sự bác bỏ mọi hành vi khai thác chính trị đối với bi kịch này”, ông Barrot phát biểu trên đài FranceInfo.

Trước đó, Ngoại trưởng Barrot đã đánh giá một số phát ngôn của ông Kushner về sự việc này là “sự can thiệp” vào vấn đề nội bộ của Pháp.

Một nguồn tin thân cận với Ngoại trưởng Pháp cho biết ông Kushner đã điện đàm với ông Barrot trong ngày 24/2, sau khi vắng mặt theo giấy triệu tập.

Trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Pháp tái khẳng định lý do triệu tập, nhấn mạnh rằng “Pháp không chấp nhận bất kỳ hình thức can thiệp hay thao túng nào từ chính quyền của quốc gia thứ ba đối với những cuộc tranh luận bên trong nước Pháp”.

Theo nguồn thạo tin chia sẻ với CNN, Đại sứ Mỹ đã bày tỏ mong muốn sẽ “không can thiệp” vào các tranh luận nội bộ của Pháp và “tái khẳng định tình hữu nghị giữa Pháp và Mỹ”. Hai bên cũng thống nhất sẽ gặp mặt trực tiếp trong những ngày tới.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Paris mô tả cuộc điện đàm là “thẳng thắn và thân thiện”, đồng thời hai bên tái khẳng định cam kết hợp tác.

Đây không phải lần đầu ông Kushner, cha đẻ của Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, không xuất hiện theo giấy triệu tập từ phía Pháp.

Tháng 8/2025, Bộ Ngoại giao Pháp từng triệu tập ông Kushner sau khi ông cáo buộc chính phủ Pháp “hành động không đủ mạnh” trong việc đối phó với chủ nghĩa bài Do Thái. Khi đó, một nguồn tin cho biết đại biện lâm thời Mỹ đã được triệu tập đến trụ sở Bộ Ngoại giao, trong thời gian ông Kushner không có mặt tại Paris.

Về nhà hoạt động xã hội người Pháp Quentin Deranque, anh vừa qua đời ở tuổi 23 vì bị chấn thương sọ não nghiêm trọng trong một vụ ẩu đả xảy ra tại thành phố Lyon (Pháp) ngày 12/2.

Vụ việc thu hút sự chú ý của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 21/2, Đại sứ quán Mỹ tại Pháp chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội X của Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó nêu rằng các báo cáo cho thấy Deranque “bị sát hại bởi các phần tử cực đoan” và sự việc này “rất đáng quan ngại”.

Video ghi lại vụ ẩu đả dẫn đến cái chết của Deranque cho thấy một nhóm người đeo mặt nạ đá và đấm Deranque khi anh này đã nằm gục dưới đất. Sự việc gây chấn động dư luận Pháp.

Giới chức Pháp đã truy tố hai người về tội giết người liên quan đến vụ việc này, đồng thời bắt giữ tổng cộng 11 người.