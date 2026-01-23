Con rể ông Trump muốn xây 180 tòa nhà chọc trời ở Gaza

“Chúng tôi có một tổng thể quy hoạch cho Gaza. Và sẽ không có phương án B”, Jared Kushner - con rể của ông Trump - mở đầu phần trình bày về tầm nhìn Gaza thời hậu chiến.

Jared Kushner phát biểu sau lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình, sự kiện diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Ảnh: Bloomberg.

Trước các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 22/1, ông Jared Kushner khẳng định nếu kế hoạch tái thiết Gaza thất bại, nguyên nhân rất dễ xác định.

“Nếu Hamas không phi quân sự hóa, đó chính là nguyên nhân ngăn cản người dân Gaza đạt được khát vọng của mình”, ông Kushner nói.

Theo CNN, bài thuyết trình của Jared Kushner diễn ra ngay sau lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình Dải Gaza.

Ông Kushner, người đóng vai trò trung tâm trong việc đưa lại thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas, thể hiện tinh thần lạc quan xuyên suốt phần trình bày, dù vẫn có những lưu ý thận trọng.

Bản vẽ phác thảo Gaza thời hậu chiến cho thấy cách khu vực này được phát triển trong tương lai. Cụ thể, “vành đai du lịch ven biển” sẽ kéo dài dọc bờ Địa Trung Hải, đủ chỗ xây khoảng 180 tòa nhà chọc trời, nhiều công trình trong số này được định hướng làm khách sạn.

Bản vẽ cũng cho thấy quy hoạch một cảng biển nằm ở phía tây nam Gaza, gần biên giới Ai Cập. Ngay gần cảng, phía trong đất liền là khu vực được quy hoạch để xây sân bay.

Ông Kushner nhấn mạnh hai dự án đô thị lớn mang tên “New Rafah” và “New Gaza”. Tại “New Rafah”, hơn 100.000 căn hộ sẽ được xây dựng, cùng với hơn 200 trường học và trên 75 cơ sở y tế.

Trong khi đó, “New Gaza” được định hình là trung tâm công nghiệp, với mục tiêu giúp phần lớn người dân Gaza có việc làm ổn định.

Các hình ảnh mô phỏng cho thấy đại đô thị tại Gaza sẽ mang dáng dấp của các thành phố vùng Vịnh như Doha hay Dubai. Theo kế hoạch, Gaza sẽ cần ít nhất 25 tỷ USD đầu tư để tái thiết sau chiến tranh.

Nội dung xuất hiện trong phần trình bày của ông Jared Kushner về kế hoạch tái thiết Gaza. Ảnh: CNN.

Theo ông Kushner, các chính phủ sẽ đóng góp nguồn vốn ban đầu, những cam kết đầu tiên dự kiến sẽ được đưa ra tại hội nghị ở Washington diễn ra trong vài tuần tới.

Ông Kushner cũng kêu gọi doanh nghiệp tư nhân tham gia, mô tả đây là “cơ hội đầu tư tuyệt vời”. “Tôi biết đầu tư vào một nơi như thế này có rủi ro, nhưng chúng tôi cần các bạn đặt niềm tin và đầu tư vào nơi đây”, ông Kushner nói.

Quân đội Israel vẫn đang hiện diện trên hơn một nửa phần lãnh thổ Gaza. Kế hoạch hòa bình ban đầu còn đề cập đến việc thành lập một lực lượng hòa bình quốc tế nhằm tạo điều kiện cho Israel rút toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ Gaza. Tuy nhiên, đến nay, các bên thứ ba vẫn ngần ngại tham gia lực lượng này.

Hamas cũng chưa đồng ý giải giáp và giải tán các đơn vị vũ trang của mình. Trong lễ ký kết Hiến chương Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Trump thừa nhận việc giải giáp Hamas vẫn là trở ngại lớn đối với kế hoạch tái thiết Gaza.

“Họ sinh ra đã cầm súng trong tay, nhưng họ phải từ bỏ vũ khí. Nếu không, đó sẽ là dấu chấm hết đối với họ”, ông Trump nói.

Hamas hiện đã đồng ý chuyển giao hoạt động quản lý dân sự tại Gaza cho ủy ban kỹ trị do ông Ali Shaath đứng đầu. Ủy ban này gồm các chuyên gia Palestine độc lập được Mỹ hậu thuẫn. Tuy nhiên, lực lượng Hamas chưa chấp nhận từ bỏ quyền kiểm soát an ninh tại Gaza.

Có thể thấy quy mô và tham vọng của kế hoạch tái thiết Gaza là rất lớn. Thực tế, đây không phải lần đầu Jared Kushner đưa ra viễn cảnh tham vọng về Gaza. Năm 2019, ông từng tổ chức hội nghị tại Bahrain với chủ đề “Từ hòa bình đến thịnh vượng”, hình dung Gaza và Bờ Tây sẽ trở thành “trung tâm thương mại và du lịch sôi động”, nơi các doanh nghiệp quốc tế hội tụ.

Lần này, tại Davos, ít nhất một tín hiệu đáng mừng về Gaza đã xuất hiện. Vào tuần tới, cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập sẽ được mở lại, đây được xem là tín hiệu ban đầu cho thấy dải đất này sẽ không còn đóng kín với thế giới và với tương lai.