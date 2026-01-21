Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Hé lộ danh sách các quốc gia Mỹ mời tham dự Hội đồng Hòa bình

  • Thứ tư, 21/1/2026 06:40 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Tổng thống Mỹ đã gửi lời mời chính thức tới 49 quốc gia cùng EU tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, cơ chế do Mỹ đề xuất để giám sát quản trị, thúc đẩy hòa bình và tái thiết khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sáng kiến trên gắn với kế hoạch gồm 20 điểm do phía Mỹ xây dựng, với mục tiêu hướng tới ổn định lâu dài cho Dải Gaza. Tổng thống Trump mong muốn lễ ký kết thành lập hội đồng được tổ chức bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vào thứ Năm (22/1).

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, một số quốc gia được mời đã đề nghị xem xét lại phạm vi hoạt động cũng như các điều khoản liên quan đến cơ chế này.

Danh sách các quốc gia và tổ chức được Bloomberg tổng hợp bao gồm: Albania, Argentina, Australia, Áo, Bahrain, Belarus, Brazil, Canada, Síp, Ai Cập, Ủy ban châu Âu, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Nhật Bản, Jordan, Kazakhstan, Ma-rốc, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Oman, Pakistan, Paraguay, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Qatar, Romania, Nga, Ả Rập Xê Út, Singapore, Slovenia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Ukraine, Uzbekistan và Việt Nam. Danh sách này hiện vẫn có thể được điều chỉnh.

Mặc dù Trung Quốc không xuất hiện trong danh sách nêu trên, song Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/1 cho biết Bắc Kinh đã nhận được thư mời tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng.

Trước đó, ngày 15/1, Tổng thống Trump tuyên bố thành lập Hội đồng Hòa bình nhằm giám sát công tác quản trị Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột. Theo đề xuất, nhiệm kỳ thành viên của hội đồng là ba năm; các quốc gia đóng góp trên 1 tỷ USD tiền mặt trong năm đầu tiên có thể được xem xét duy trì ghế lâu dài.

Đến nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Argentina và Thủ tướng Hungary đã xác nhận chấp nhận lời mời tham gia. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chối, với lý do Paris cho rằng điều lệ hoạt động của hội đồng có thể vượt ra ngoài khuôn khổ vấn đề Dải Gaza và ảnh hưởng tới cấu trúc thể chế hiện nay của Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh sáng kiến đối với Dải Gaza, chính quyền Mỹ cũng đang cân nhắc khả năng thành lập một Hội đồng Hòa bình tương tự cho Ukraine. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giám sát việc thực thi các thỏa thuận ngừng bắn và điều phối các hoạt động hậu chiến. Theo Financial Times, Kyiv coi sáng kiến này là một trong những đề xuất đáng chú ý trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Nga.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://tienphong.vn/he-lo-danh-sach-cac-quoc-gia-my-moi-tham-du-hoi-dong-hoa-binh-post1814535.tpo

Tiền Phong

Mỹ Donald Trump Argentina Ai Cập Israel Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Thái Lan Nga Pháp Singapore Australia Liên Hợp Quốc Trung Đông Đức Canada Emmanuel Macron Hội đồng hòa bình Gaza Trump

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Argentina

    Argentina
    • Diện tích: 2.780.400 km²
    • Dân số: 44,27 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 637,59 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Thủ đô: Buenos Aires
    • Mã điện thoại: 54
    • Đơn vị tiền tệ: Peso

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

