Ông Trump tham vọng thay thế cả... Liên Hợp Quốc

Trả lời về việc thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, Tổng thống Mỹ Donald Trump có phát ngôn thu hút sự chú ý khi nhận xét về Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington DC, Mỹ, ngày 5/5/2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ đã trả lời phỏng vấn của Reuters về việc có mong muốn Hội đồng Hòa bình thay thế Liên Hợp Quốc hay không, ông Trump đáp “có lẽ”.

“Liên Hợp Quốc đơn giản là chưa thực sự hữu ích. Tôi là người rất tin vào tiềm năng của Liên Hợp Quốc, nhưng tổ chức này chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng. Tôi tin rằng chúng ta vẫn phải để Liên Hợp Quốc tiếp tục các sứ mệnh, bởi tiềm năng của tổ chức này là rất lớn”, ông Trump nói trong buổi trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng.

Về khả năng trùng lặp vai trò và nhiệm vụ giữa Hội đồng Hòa bình và sứ mệnh của Liên Hợp Quốc, ông Tom Fletcher, Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, đồng thời là lãnh đạo cao nhất phụ trách công tác nhân đạo của tổ chức này, đã trả lời CNN.

Ông Fletcher cho biết Hội đồng Hòa bình không thể và sẽ không thay thế vai trò của Liên Hợp Quốc. “Tôi và các đồng nghiệp đều rất rõ ràng rằng Liên Hợp Quốc không biến mất đi đâu cả”, ông Fletcher nói.

“Liên Hợp Quốc không được xây dựng để hoạt động trong những thời điểm dễ dàng, mà để xuất hiện trong những giai đoạn khó khăn. Năm 2026 được dự báo sẽ rất khắc nghiệt, chúng tôi đang tập trung cao độ để hiện diện tại thực địa và hỗ trợ hàng trăm triệu người trên toàn thế giới”, ông Fletcher cho biết.

Hiến chương của Hội đồng Hòa bình, theo nguồn do Times of Israel tiếp cận và được hai nguồn tin khác xác nhận với CNN, mô tả hội đồng này là một “tổ chức quốc tế” có nhiệm vụ “bảo đảm hòa bình bền vững tại các khu vực đang hoặc có nguy cơ xảy ra xung đột”.

Văn bản không nhắc trực tiếp đến Gaza, khiến các nhà quan sát cho rằng Tổng thống Trump đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của hội đồng vượt ra ngoài vấn đề Gaza. Khi bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của ông Trump, ông Fletcher cũng kêu gọi Hội đồng Hòa bình tập trung vào Gaza và tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

“Không ai quan tâm đến hòa bình hơn chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều mong muốn kế hoạch của Tổng thống Trump thành công, để người Israel và Palestine có thể chung sống bên nhau trong an ninh, công lý và cơ hội. Tôi hy vọng Hội đồng Hòa bình sẽ dành trọng tâm lớn cho mục tiêu đó”, ông Fletcher nhấn mạnh.



Hiện tại, ông Trump thu hút sự quan tâm với sáng kiến thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Sau nhiệm vụ tại Gaza, hội đồng này có thể mở rộng hoạt động nhằm giải quyết các xung đột trên toàn cầu. Một số nhà ngoại giao cho rằng sáng kiến này có thể tạo nên sự trùng lặp về vai trò và nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc.

Dù vậy, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua hồi giữa tháng 11/2025 đã cho phép thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza.

Động thái thành lập hội đồng diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang tồn tại mong manh tại Gaza trong hơn 3 tháng qua. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 10/2025, hơn 460 người Palestine, trong đó có hơn 100 trẻ em, cùng 3 binh sĩ Israel, đã thiệt mạng.

Cũng trong cuộc trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump gây chú ý khi tiết lộ chính quyền của ông sẽ “sớm” bắt đầu chiến dịch ngăn chặn ma túy vận chuyển vào Mỹ qua đường bộ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể tuyến đường bộ vận chuyển ma túy vào Mỹ xuất phát từ quốc gia nào, cũng như không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch trấn áp sắp triển khai.

Trước đó, Mỹ đã tiến hành chiến dịch tấn công trên vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, nhằm vào những tàu thuyền bị nghi chở ma túy vào Mỹ. Theo ông Trump, chiến dịch ngăn chặn vận chuyển ma túy trên đường biển đã giúp làm giảm đáng kể lượng ma túy xâm nhập vào Mỹ.