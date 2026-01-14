Đại sứ Iran lên tiếng khi TT Trump giục người Iran tiếp tục biểu tình

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế sau khi ông đăng một thông điệp trên Truth Social kêu gọi người Iran tiếp tục biểu tình và tiếp quản các thể chế.

Đại sứ và Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani. Ảnh: IRNA

Theo kênh CNN ngày 14/1, ông Amir Saeid Iravani, đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, đã gửi thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an, kêu gọi họ lên án Mỹ và Israel vì đã kích động bạo lực, can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Abukar Dahir Osman, ông Iravani viết: “Tuyên bố này công khai khuyến khích gây bất ổn chính trị, kích động bạo lực, đồng thời đe dọa chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Ông Iravani kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an lên án mọi hình thức kích động bạo lực, đe dọa sử dụng vũ lực, can thiệp vào công việc nội bộ của Iran do Mỹ thực hiện, hối thúc Mỹ và Israel lập tức chấm dứt các chính sách cũng như hành động gây mất ổn định.

Ông Iravani nói rằng Mỹ và Israel phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp và không thể chối cãi đối với những thiệt hại về sinh mạng của dân thường vô tội, đặc biệt là trong giới trẻ.

Phản ứng trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang theo dõi các cuộc biểu tình ở Iran và tiếp tục cân nhắc các phương án quân sự để can thiệp vào Iran.

Ngày 12/1, Tổng thống Trump thậm chí còn cảnh báo rằng các quốc gia làm ăn với Iran sẽ phải đối mặt mức thuế 25% trong hoạt động thương mại với Mỹ.

Israel cũng công khai ủng hộ tình trạng bất ổn. Cơ quan tình báo quốc gia Mossad của nước này đã đăng thông điệp cổ vũ người biểu tình trên tài khoản X bằng tiếng Ba Tư, đồng thời tuyên bố các điệp viên của họ đang hiện diện ngay trong đám đông.

Những phát ngôn của Tổng thống Trump và phản ứng của đại diện Iran xuất hiện trong bối cảnh biểu tình lan rộng ở Iran từ cuối năm 2025, ban đầu nhằm phản đối lạm phát tăng cao và đời sống khó khăn. Tuy nhiên, một số phần tử kích động đã đẩy các cuộc biểu tình đi quá giới hạn, làm lệch trọng tâm khỏi những lo ngại kinh tế sang các khẩu hiệu chống chế độ. Iran cho rằng các cuộc biểu tình là do Mỹ và Israel giật dây, cáo buộc hai quốc gia này đã “nhúng tay sâu” vào tình trạng bất ổn.

Trước đó, ngày 11/1, chính phủ Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công quân sự nước này. Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ không nên tính toán sai lầm, đồng thời khẳng định rằng trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel cũng như toàn bộ căn cứ và tàu quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Iran.

Các nước đã cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Phát biểu họp báo tại Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc trong khu vực và trên toàn thế giới. Theo ông, Qatar vẫn tin rằng có thể tìm ra giải pháp ngoại giao cho vấn đề này khi Qatar đang tham gia đàm phán với tất cả các bên, với các nước láng giềng và các đối tác trong khu vực.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova bình luận rằng phương Tây đang tìm cách thay đổi chế độ tại Iran và đang sử dụng kịch bản “cách mạng màu”.

Theo đài RT ngày 13/1, bà Zakharova cảnh báo rằng các quốc gia bên ngoài đang muốn biến những cuộc biểu tình ôn hòa thành “tình trạng bất ổn tàn nhẫn và vô nghĩa”, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga lên án mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.