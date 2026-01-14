Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Đại sứ Iran lên tiếng khi TT Trump giục người Iran tiếp tục biểu tình

  • Thứ tư, 14/1/2026 17:04 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế sau khi ông đăng một thông điệp trên Truth Social kêu gọi người Iran tiếp tục biểu tình và tiếp quản các thể chế.

Đại sứ và Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani. Ảnh: IRNA

Theo kênh CNN ngày 14/1, ông Amir Saeid Iravani, đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, đã gửi thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an, kêu gọi họ lên án MỹIsrael vì đã kích động bạo lực, can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Abukar Dahir Osman, ông Iravani viết: “Tuyên bố này công khai khuyến khích gây bất ổn chính trị, kích động bạo lực, đồng thời đe dọa chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Ông Iravani kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an lên án mọi hình thức kích động bạo lực, đe dọa sử dụng vũ lực, can thiệp vào công việc nội bộ của Iran do Mỹ thực hiện, hối thúc Mỹ và Israel lập tức chấm dứt các chính sách cũng như hành động gây mất ổn định.

Ông Iravani nói rằng Mỹ và Israel phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp và không thể chối cãi đối với những thiệt hại về sinh mạng của dân thường vô tội, đặc biệt là trong giới trẻ.

Phản ứng trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang theo dõi các cuộc biểu tình ở Iran và tiếp tục cân nhắc các phương án quân sự để can thiệp vào Iran.

Ngày 12/1, Tổng thống Trump thậm chí còn cảnh báo rằng các quốc gia làm ăn với Iran sẽ phải đối mặt mức thuế 25% trong hoạt động thương mại với Mỹ.

Israel cũng công khai ủng hộ tình trạng bất ổn. Cơ quan tình báo quốc gia Mossad của nước này đã đăng thông điệp cổ vũ người biểu tình trên tài khoản X bằng tiếng Ba Tư, đồng thời tuyên bố các điệp viên của họ đang hiện diện ngay trong đám đông.

Những phát ngôn của Tổng thống Trump và phản ứng của đại diện Iran xuất hiện trong bối cảnh biểu tình lan rộng ở Iran từ cuối năm 2025, ban đầu nhằm phản đối lạm phát tăng cao và đời sống khó khăn. Tuy nhiên, một số phần tử kích động đã đẩy các cuộc biểu tình đi quá giới hạn, làm lệch trọng tâm khỏi những lo ngại kinh tế sang các khẩu hiệu chống chế độ. Iran cho rằng các cuộc biểu tình là do Mỹ và Israel giật dây, cáo buộc hai quốc gia này đã “nhúng tay sâu” vào tình trạng bất ổn.

Trước đó, ngày 11/1, chính phủ Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công quân sự nước này. Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ không nên tính toán sai lầm, đồng thời khẳng định rằng trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel cũng như toàn bộ căn cứ và tàu quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Iran.

Các nước đã cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Phát biểu họp báo tại Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc trong khu vực và trên toàn thế giới. Theo ông, Qatar vẫn tin rằng có thể tìm ra giải pháp ngoại giao cho vấn đề này khi Qatar đang tham gia đàm phán với tất cả các bên, với các nước láng giềng và các đối tác trong khu vực.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova bình luận rằng phương Tây đang tìm cách thay đổi chế độ tại Iran và đang sử dụng kịch bản “cách mạng màu”.

Theo đài RT ngày 13/1, bà Zakharova cảnh báo rằng các quốc gia bên ngoài đang muốn biến những cuộc biểu tình ôn hòa thành “tình trạng bất ổn tàn nhẫn và vô nghĩa”, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga lên án mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

https://baotintuc.vn/the-gioi/dai-su-iran-noi-gi-khi-tong-thong-trump-giuc-nguoi-dan-iran-tiep-tuc-bieu-tinh-20260114144013608.htm

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Iran Donald Trump Israel Mỹ Nga Liên Hợp Quốc Trung Đông Iran Hội đồng Bảo an Tổng thống Trump Mỹ biểu tình kích động

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Ong Trump canh bao Iran hinh anh

Ông Trump cảnh báo Iran

9 giờ trước 10:48 14/1/2026

0

Trước thông tin Iran có thể tử hình người biểu tình, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng mạnh.

Ong Trump sap dua quan den Iran? hinh anh

Ông Trump sắp đưa quân đến Iran?

12 giờ trước 07:56 14/1/2026

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/1 tuyên bố rằng “viện trợ đang đến” Iran, động thái được cho là tín hiệu cho thấy Washington có thể đang chuẩn bị hành động quân sự nhằm vào Tehran.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý