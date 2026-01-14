Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump cảnh báo Iran

  • Thứ tư, 14/1/2026 10:48 (GMT+7)
Trước thông tin Iran có thể tử hình người biểu tình, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Hãng tin AFP, ngày 13/1, Văn phòng Công tố thủ đô Tehran cho biết sẽ truy tố một số người tham gia biểu tình với tội danh “moharebeh” - “chống lại Thượng đế” theo luật sharia nghiêm khắc của Iran. Đây là trọng tội, có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Ngay sau thông tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ có “hành động rất mạnh” nếu Tehran tiến hành xử tử những người biểu tình.

Phát biểu trên đài CBS News, ông Trump cho hay chưa nhận được xác nhận về việc treo cổ, song nhấn mạnh: “Nếu họ làm điều đó, mọi chuyện sẽ rất khác. Chúng tôi sẽ có hành động rất mạnh nếu họ thực sự tiến hành”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết sẽ họp với đội ngũ an ninh quốc gia để thảo luận về tình hình Iran. Ông chỉ trích chính quyền Tehran “hành xử tệ hại”, đồng thời kêu gọi giới chức nước này thể hiện “tính nhân văn”.

“Họ cần làm điều đúng đắn. Iran đang đối mặt với vấn đề rất lớn và tôi hy vọng họ sẽ không tiếp tục đàn áp”, ông Trump nói.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Nhân quyền Iran (IHR), có trụ sở tại Na Uy, cho biết đã xác nhận ít nhất 734 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, đồng thời cảnh báo con số thực tế có thể lên tới hàng nghìn.

Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ lo ngại Iran có thể “một lần nữa sử dụng các phiên tòa chớp nhoáng và những vụ hành quyết tùy tiện” như một công cụ để đàn áp bất đồng chính kiến.

Iran anh 1

Người biểu tình Iran tập trung trên đường phố trong cuộc biểu tình phản đối sự sụp đổ giá trị đồng Rial, tại Tehran ngày 8/1. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, phía Tehran lập tức bác bỏ, cho rằng các cảnh báo của Mỹ chỉ là “cái cớ cho can thiệp quân sự”.

Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc đăng tuyên bố trên mạng xã hội X, khẳng định “kịch bản” của Washington sẽ “lại thất bại”.

“Những ảo tưởng và chính sách của Mỹ đối với Iran bắt nguồn từ mục tiêu thay đổi chế độ, với các biện pháp trừng phạt, đe dọa, kích động bất ổn và hỗn loạn được sử dụng như phương thức quen thuộc nhằm tạo cớ cho can thiệp quân sự”, tuyên bố nêu rõ.

Giới chức Iran khẳng định đã giành lại quyền kiểm soát đất nước sau nhiều đêm liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc kể từ ngày 8/1.

Ông Trump sắp đưa quân đến Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/1 tuyên bố rằng “viện trợ đang đến” Iran, động thái được cho là tín hiệu cho thấy Washington có thể đang chuẩn bị hành động quân sự nhằm vào Tehran.

Nga cáo buộc phương Tây đứng sau bất ổn tại Iran

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova, áp lực trừng phạt phi pháp là nguyên nhân gốc rễ của các cuộc biểu tình ở Iran.

Thuế Iran của ông Trump đe dọa 'đình chiến' thương mại Mỹ - Trung

Đe dọa áp thuế 25% với các nước làm ăn với Iran của Tổng thống Donald Trump đang khiến thỏa thuận “đình chiến” thương mại Mỹ - Trung đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Vấn đề Trung Đông

