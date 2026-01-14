Nga cáo buộc phương Tây đứng sau bất ổn tại Iran

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova, áp lực trừng phạt phi pháp là nguyên nhân gốc rễ của các cuộc biểu tình ở Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS/TTXVN.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 13/1, theo giờ địa phương, dẫn bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova về các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Iran cho biết phương Tây đang tìm cách thay đổi chế độ tại nước Cộng hòa Hồi giáo này và đang sử dụng kịch bản “cách mạng màu”.

Bà Zakharova cảnh báo rằng các quốc gia bên ngoài đang muốn biến những cuộc biểu tình ôn hòa thành “tình trạng bất ổn tàn nhẫn và vô nghĩa”, đồng thời nhấn mạnh rằng Moskva lên án mọi sự can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Theo RT, trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với người biểu tình, tuyên bố rằng Mỹ đang ở trạng thái “khoá mục tiêu và lên đạn” để can thiệp vào Iran nhằm ủng hộ các cuộc biểu tình, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ “nổ súng” nếu chính quyền Iran sử dụng vũ lực đối với đám đông.

Về phần mình, Israel cũng công khai ủng hộ tình trạng bất ổn. Cơ quan tình báo quốc gia Mossad của nước này đã đăng tải thông điệp cổ vũ người biểu tình trên tài khoản X bằng tiếng Ba Tư (Farsi), đồng thời tuyên bố các điệp viên của họ đang hiện diện ngay trong đám đông.

“Hãy cùng nhau xuống đường. Thời khắc đã đến. Chúng tôi ở bên các bạn. Không chỉ từ xa hay bằng lời nói. Chúng tôi cũng ở bên các bạn ngay trên thực địa”, Mossad viết.

Tehran đã đổ lỗi cho các cuộc biểu tình là do Mỹ và Israel giật dây, cho rằng hai quốc gia này đã “nhúng tay sâu” vào tình trạng bất ổn.

Trong khi đó, trong một phát biểu với các phóng viên hôm 13/1, bà Zakharova cho biết Liên bang Nga “kiên quyết lên án sự can thiệp gây rối từ bên ngoài” vào chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho rằng những lời đe dọa sử dụng vũ lực của Washington đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran cũng có thể làm mất ổn định toàn bộ Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cũng quy trách nhiệm cho các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc khủng hoảng kinh tế ở Iran - yếu tố đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình.

Bà Zakharova cho biết phương Tây đã “gây sức ép” lên Iran trong nhiều năm thông qua các biện pháp hạn chế phi pháp, khiến đời sống của người dân thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giờ đây, các quốc gia phương Tây đang tìm cách khai thác những căng thẳng xã hội và kinh tế phát sinh từ đó để “phá hủy nhà nước Iran”.

Các cuộc biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố của Iran vào ngày 28/12/2025, khi đồng nội tệ rial rơi xuống mức thấp kỷ lục, nhanh chóng lan sang các thành phố khác và chuyển sang mang tính chính trị cũng như bạo lực, đánh dấu làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai khuyến khích các cuộc biểu tình chống lại chính quyền Iran. “Iran đang hướng tới tự do, có lẽ chưa từng có trước đây. Mỹ sẵn sàng giúp đỡ!!!”, ông Trump viết trên mạng xã hội 10/1.

Tiếp đó, vào hôm 11/1, theo kênh RT của Liên bang Nga, Tổng thống Mỹ ám chỉ với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng chính quyền của ông đang cân nhắc khả năng can thiệp vào Iran, song cũng lưu ý rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này đã chủ động tiếp cận để đàm phán.

Theo hãng tin AP của Mỹ, ông Trump nói quân đội Mỹ đang “xem xét những lựa chọn rất mạnh mẽ” và cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công ở mức độ chưa từng có nếu có hành động trả đũa. Tổng thống Mỹ cũng xác nhận các cuộc tiếp xúc nhằm thiết lập một cuộc gặp với Tehran đang được tiến hành, song nhấn mạnh Washington có thể hành động trước nếu tình hình xấu đi.

Theo ông Trump, Iran đã chủ động liên hệ và bày tỏ mong muốn đàm phán. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định vẫn chưa rõ Tehran có thể đưa ra những nhượng bộ gì, đặc biệt khi Mỹ đặt ra các yêu cầu cứng rắn liên quan đến chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của Iran, vốn được Tehran coi là trụ cột trong chiến lược phòng vệ quốc gia.

Vào ngày 12/1, Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington đang cân nhắc các “lựa chọn mạnh” đối với Iran trong bối cảnh bất ổn và sẽ áp mức thuế 25% đối với bất kỳ nước nào làm ăn kinh doanh với Iran.

Cũng trong ngày 12/1, Đại sứ quán trực tuyến của Mỹ tại Tehran ra thông báo khuyến cáo công dân Mỹ tự đánh giá rủi ro và chủ động sắp xếp kế hoạch di chuyển, nhấn mạnh “Hãy rời Iran ngay lập tức”, và Chính phủ Mỹ không thể bảo đảm an toàn cho những người lựa chọn rời Iran trong thời điểm hiện tại.

Về phía Iran, phát biểu tại một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ở Tehran ngày 12/1, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói: “Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh, và thậm chí còn sẵn sàng hơn so với cuộc chiến mười hai ngày trước đây”

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cho biết thêm: “Chúng tôi cũng sẵn sàng cho đàm phán, nhưng là các cuộc đàm phán công bằng, danh dự, trên vị thế bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung”, đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại phải được tiến hành một cách thiện chí và “không phải là mệnh lệnh hay áp đặt”.

Trước đó, bình luận về bài đăng trước đó cùng ngày của Tổng thống Trump trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, vào hôm 2/1, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng: “Tổng thống Mỹ với những lời lẽ thiếu tôn trọng cần phải biết rằng… mọi cơ sở và lực lượng của Mỹ trên toàn khu vực đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp đối với chúng tôi nếu có bất kỳ hành động phiêu lưu nào”.