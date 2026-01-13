Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ bằng thông điệp tiếng Nga

Giữa làn sóng biểu tình lan rộng trên toàn quốc, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đưa ra lời cảnh báo trực diện nhằm vào Mỹ, thông qua tài khoản mạng xã hội X bằng tiếng Nga của mình.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Trong một bài đăng ngày 11/1, ông Khamenei viết bằng tiếng Nga rằng “Mỹ ngày nay đang tính toán sai lầm trong cách tiếp cận đối với Iran”. Chỉ vài giờ sau, ông tiếp tục đăng tải một thông điệp khác, cũng bằng tiếng Nga, cảnh báo rằng người Mỹ từng phải nếm trải thất bại vì những “tính toán sai lầm” và sẽ còn lặp lại điều đó do “kế hoạch sai trái”.

Theo các nhà phân tích, động thái khác thường này của ông Khamenei phản ánh rõ sự xích lại gần nhau giữa Tehran và Moscow khi chế độ Iran chịu áp lực ngày càng lớn.

Bà Ksenia Svetlova, Giám đốc điều hành Tổ chức Khu vực vì Hòa bình, Kinh tế và An ninh (ROPES) và là nghiên cứu viên liên kết tại Viện Chatham House, cho rằng việc lựa chọn ngôn ngữ này mang nhiều ý nghĩa, dù cách thể hiện còn vụng về. Bà nhận xét đây không phải là tiếng Nga chuẩn và dường như được dịch bằng công cụ tự động.

Tuy vậy, theo bà, việc ông Khamenei sử dụng tài khoản tiếng Nga không gây bất ngờ, trong bối cảnh Iran và Nga đã tăng cường liên kết chiến lược trong những năm gần đây.

Lời cảnh báo của lãnh tụ tối cao Iran được đưa ra khi khủng hoảng nội bộ nước này tiếp tục trầm trọng. Theo HRANA, một tổ chức nhân quyền theo dõi tình hình bất ổn, số người thiệt mạng đã tăng rất cao.

Trước diễn biến này, Tổng thống Donald Trump dẫn đầu các chỉ trích từ phía Mỹ. Khi được hỏi liệu Iran có vượt qua “lằn ranh đỏ” hay chưa, ông Trump nói trên chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One) rằng tình hình “dường như đang tiến gần tới ngưỡng đó”, đồng thời bày tỏ lo ngại về những cái chết mà theo ông là "lẽ ra không nên xảy ra”. Ông nhấn mạnh Washington đang “xem xét rất nghiêm túc” và cân nhắc “những biện pháp rất mạnh”.

Phía Iran lập tức phản bác, cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ và cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Washington cũng sẽ kéo theo các biện pháp trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Theo các nhà phân tích, thông điệp bằng tiếng Nga của ông Khamenei cho thấy Iran coi Nga là đối tác chiến lược đáng tin cậy nhất trong giai đoạn hiện nay. Moscow đã trở thành điểm tựa quan trọng của Tehran, đặc biệt khi Nga phụ thuộc vào các thiết bị quân sự do Iran cung cấp, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa, trong xung đột Ukraine.

Bà Svetlova cho rằng sự bất ổn nội bộ ở Iran có thể gây hệ quả nghiêm trọng đối với Điện Kremlin, bởi Nga đang cần nguồn cung này để duy trì chiến dịch quân sự.

Theo bà Ksenia Svetlova, lời cảnh báo của ông Khamenei bằng tiếng Nga được xem như một tín hiệu kép, gửi tới cả Mỹ lẫn Nga, rằng Iran nhìn nhận cuộc đối đầu với Mỹ như một phần của mặt trận chung với Tổng thống Vladimir Putin.