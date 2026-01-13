Ông Trump tuyên bố áp thuế 25% với mọi quốc gia làm ăn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/1 tuyên bố bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ làm ăn với Iran sẽ phải đối mặt với mức thuế 25% khi giao thương với Mỹ.

Theo ông Trump, mức thuế mới này sẽ được áp dụng đối với “mọi hoạt động kinh doanh với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” của các đối tác thương mại của Iran và có hiệu lực ngay lập tức. Thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social của ông, theo CNBC.

“Lệnh này là cuối cùng và có giá trị dứt khoát. Cảm ơn quý vị đã quan tâm tới vấn đề này!”, Tổng thống Mỹ viết.

Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố thêm chi tiết cụ thể về phạm vi, cách thức thực thi cũng như các đối tượng chịu tác động của chính sách thuế mới. Một quan chức Nhà Trắng từ chối trả lời các câu hỏi của CNBC liên quan đến tuyên bố trên mạng xã hội của ông Trump.

Động thái cứng rắn này được xem là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Mỹ nhằm gia tăng sức ép kinh tế, cô lập Iran trên trường quốc tế, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông giàu dầu mỏ đang chật vật đối phó làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài và ngày càng lan rộng.

Theo các báo cáo, hàng chục người biểu tình đã thiệt mạng trong những tuần gần đây. Trước đó, ông Trump từng cảnh báo Mỹ có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu các vụ đàn áp tiếp diễn.

Không chỉ gây sức ép bằng kinh tế và an ninh, Tổng thống Mỹ còn công khai ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính quyền Tehran.

“Iran đang đứng trước cơ hội tự do, có lẽ chưa từng có trước đây. Nước Mỹ sẵn sàng giúp đỡ!!!”, ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 11/1.

Theo dữ liệu của Trading Economics, các đối tác thương mại chủ chốt của Iran hiện gồm Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq - những quốc gia có vai trò quan trọng trong mạng lưới xuất nhập khẩu của Tehran.

Đến nay, chính quyền Iran vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào liên quan đến thông tin trên.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh quan hệ Washington - Tehran tiếp tục leo thang căng thẳng, gắn liền với làn sóng biểu tình chống chính phủ đang lan rộng tại nhiều thành phố trên khắp Iran. Các cuộc xuống đường bùng phát từ ngày 28/12/2025, xuất phát từ sự bất mãn của giới tiểu thương trước tình trạng kinh tế suy thoái và đồng rial liên tục mất giá.

Phía Iran cáo buộc các “đặc vụ khủng bố” có liên quan đến Israel và Mỹ đứng sau kích động biểu tình chuyển sang bạo lực. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Tehran đang tìm cách “đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội tại” của nước này.

Tuyên bố áp thuế mới đối với các đối tác của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ sắp ra phán quyết quan trọng về tính hợp pháp của hàng loạt chính sách thuế quy mô lớn do ông Trump ban hành trước đó.

Những mức thuế này, bao gồm các biện pháp thuế “đối ứng” gây tranh cãi từ đầu tháng 4 cũng như các khoản thuế liên quan đến cáo buộc buôn bán fentanyl, đều được áp dụng dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Hiện chưa rõ liệu các mức thuế mới liên quan đến Iran mà ông Trump vừa công bố có tiếp tục dựa trên khuôn khổ pháp lý của đạo luật này hay không.

