Iran kích hoạt 'thành phố tên lửa' giữa làn sóng biểu tình

Lãnh đạo tối cao của Iran đã đặt các lực lượng an ninh quốc gia trong tình trạng báo động cao nhất, trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng trên cả nước.

Tên lửa Iran tại một trong bốn "thành phố tên lửa" dưới lòng đất của Iran. Ảnh: Telegraph.

Theo báo Anh The Telegraph, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã chỉ đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc duy trì trật tự, giữa những lo ngại về khả năng giảm sút sự tuân thủ mệnh lệnh trong lực lượng vũ trang chính quy và cảnh sát.

Một số báo cáo cho biết các lực lượng an ninh đang truy tìm những cảnh sát bị nghi ngờ không chấp hành mệnh lệnh trong quá trình xử lý biểu tình. Nhóm nhân quyền Hengaw, có trụ sở tại Na Uy, cho hay Iran đã bắt giữ một số thành viên lực lượng an ninh với cáo buộc không thực hiện chỉ đạo trong quá trình đối phó với người biểu tình.

Các quan chức Iran cho biết mức độ cảnh giác hiện nay còn cao hơn so với thời điểm xảy ra cuộc xung đột với Israel hồi năm ngoái, đồng thời cho biết các cơ sở quân sự chiến lược dưới lòng đất cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể xem xét hành động quân sự nếu Iran tiếp tục sử dụng biện pháp mạnh đối với người biểu tình. Ngày 9/1, ông cảnh báo sẽ “nhắm vào những điểm dễ tổn thương của Iran”.

Theo các báo cáo, ít nhất sáu người đã thiệt mạng và một số tòa nhà chính phủ bị hư hại trong các cuộc biểu tình, được xem là làn sóng bất ổn lớn nhất tại Iran kể từ khi tình trạng căng thẳng bắt đầu vào cuối năm ngoái.

Lần đầu tiên phát biểu công khai kể từ ngày 3/1, trong bài phát biểu ngày 8/1, Lãnh tụ tối cao Khamenei kêu gọi Tổng thống Trump “tập trung vào các vấn đề trong nước”, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận của nhà lãnh đạo Mỹ trong các tuyên bố gần đây.

Ông khẳng định Iran sẽ “không lùi bước” trước những cá nhân mà chính quyền cho là tham gia các hoạt động gây mất ổn định trên khắp đất nước.

Cùng ngày, các tàu chiến của Iran đã tham gia cuộc tập trận hải quân theo kế hoạch với tàu của Trung Quốc và Nga tại vùng biển ngoài khơi Nam Phi, gần Cape Town.

Tính đến ngày 12/1, tình trạng bất ổn tại Iran đã bước sang ngày thứ 16, với hơn 2.277 người bị bắt giữ, trong đó có ít nhất 166 người dưới 18 tuổi và 48 sinh viên đại học. Các tổ chức nhân quyền cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 62 kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 28/12.

Các quan chức Iran khẳng định Lãnh tụ tối cao Khamenei không có kế hoạch rời khỏi đất nước và bác bỏ những thông tin cho rằng ông có ý định như vậy. Những người thân cận với ông cho rằng các suy đoán này không phù hợp với phong cách và quan điểm của nhà lãnh đạo Iran.

Một quan chức được dẫn lời cho biết: “Ông ấy sẽ không rời Tehran, ngay cả khi các máy bay ném bom chiến lược bay qua khu vực”.

Một quan chức cấp cao khác của Iran nói với The Telegraph rằng Lãnh tụ tối cao đã yêu cầu IRGC duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất, thậm chí cao hơn so với thời điểm xung đột hồi tháng Sáu năm ngoái, đồng thời tăng cường liên lạc trực tiếp với lực lượng này.