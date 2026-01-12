Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

  • Thứ hai, 12/1/2026 17:51 (GMT+7)
  • 17:51 12/1/2026

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Theo AFP, Tân hoa xã và Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 12/1 bày tỏ hy vọng chính phủ và người dân Iran có thể vượt qua những khó khăn hiện nay và duy trì ổn định, trong bối cảnh những cuộc biểu tình gây thương vong đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông giàu tài nguyên dầu mỏ.

Trả lời câu hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự để ủng hộ người biểu tình, bà Mao Ninh khẳng định Trung Quốc phản đối hành vi sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các vấn đề quan hệ quốc tế.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Chúng tôi luôn phản đối hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và nhất quán chủ trương rằng chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần được luật pháp quốc tế bảo vệ đầy đủ.”

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã lên tiếng chỉ trích việc Iran sử dụng “bạo lực không tương xứng và tàn bạo” đối với người biểu tình là “dấu hiệu của sự yếu kém.”

Phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Merz nhấn mạnh: “Chúng tôi lên án hành vi bạo lực bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Tình trạng bạo lực hiện nay không phải là biểu hiện của sức mạnh, mà đúng hơn là dấu hiệu của sự yếu kém. Bạo lực phải được chấm dứt.”

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố tình hình tại nước này hiện “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát,” sau khi các hành động bạo lực liên quan đến biểu tình gia tăng vào cuối tuần qua.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

