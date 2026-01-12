Người Iran biểu tình chống chiến tranh do nước ngoài hậu thuẫn

Người dân Iran đồng loạt xuống đường để lên án làn sóng bạo loạn khiến giới chức nước này cho rằng do thế lực bên ngoài hậu thuẫn. Tại nhiều nơi, trong đó có thủ đô Tehran, các cuộc tuần hành đã được lên lịch vào lúc 14h ngày 12/1 (giờ địa phương).

Khói bốc lên khi người biểu tình tập trung giữa làn sóng biểu tình đang diễn ra trên khắp Iran. Ảnh trích từ video trên mạng xã hội được công bố ngày 10/1. Ảnh: Reuters.

Tại một số nơi, người dân tập trung sớm từ trước khung giờ đã được lên lịch. Tuần trước, người dân ở một số thành phố của Iran đã tổ chức những cuộc biểu tình nhỏ lẻ thể hiện sự bất bình trước tình trạng kinh tế bất ổn.

Tuy nhiên, theo giới chức Iran, các hoạt động này đã nhanh chóng bị chệch hướng, trở thành biểu tình bạo lực, vì những phát ngôn của một số quan chức Mỹ và Israel ngầm đưa ra thông điệp cổ xúy hành vi gây rối và phá hoại.

Hiện nhà chức trách Iran khẳng định tình trạng bất ổn gần đây tại quốc gia này là do sự can thiệp từ nước ngoài. Các thế lực bên ngoài đã lợi dụng tình trạng suy thoái kinh tế tại Iran để kích động một bộ phận người dân Iran. Giới chức Iran cho rằng những đối tượng kích động do Mỹ và Israel hậu thuẫn.

Về phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với người biểu tình tại Iran và cảnh báo Mỹ sẽ tấn công Iran nếu những người biểu tình bị đàn áp bằng bạo lực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố trong ngày 12/1 rằng “tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn” sau làn sóng biểu tình trên toàn quốc.

Ngoại trưởng Iran đưa ra tuyên bố trước các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran trong bối cảnh thông tin từ trong nước đang bị hạn chế nghiêm trọng do chính quyền cắt Internet. Tuy nhiên, theo AP, ông Araghchi hiện chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho nhận định kể trên.

Kênh truyền hình vệ tinh Al Jazeera, được Qatar tài trợ và vẫn được phép tác nghiệp tại Iran dù Internet tại đất nước này đang bị phong tỏa, đã phát sóng các phát biểu của ông Araghchi.

AP dẫn nguồn tin từ các nhà hoạt động xã hội cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn Iran đã tăng vọt trong ngày 11/1, lên ít nhất 538 người. Tổ chức Human Rights Activists News Agency (HRA), có trụ sở tại Mỹ, cảnh báo con số này nhiều khả năng còn tiếp tục tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran hiện đã đề xuất đàm phán, sau khi ông đe dọa tiến hành các đòn tấn công nhằm vào quốc gia này giữa bối cảnh chiến dịch trấn áp người biểu tình đang diễn ra khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Ông Trump nói vào tối 11/1 rằng chính quyền của ông đang trao đổi để sắp xếp một cuộc gặp với Tehran. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo có thể phải hành động trước, khi các báo cáo liên tục cho thấy số người chết gia tăng.

Trước đó, Tehran từng cảnh báo quân đội Mỹ rằng Israel sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu Washington sử dụng vũ lực với lý do bảo vệ người biểu tình.