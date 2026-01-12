Ông Trump nói Iran đề xuất đàm phán với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/1 cho biết Iran đã liên lạc với Washington và đề xuất tiến hành đàm phán, sau khi ông cảnh báo Mỹ có thể đưa ra các biện pháp đáp trả trước những cáo buộc cho rằng chính quyền Iran đàn áp các cuộc biểu tình trong nước.

Kho xăng dầu Sharan ở Tehran bị tấn công hồi tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, ông Trump cho hay chính quyền Mỹ đang trao đổi nhằm sắp xếp một cuộc gặp với Tehran. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Washington có thể buộc phải hành động sớm, trong bối cảnh số người thiệt mạng tại Iran được cho là tiếp tục gia tăng và chính quyền nước này vẫn tiến hành các vụ bắt giữ người biểu tình.

“Tôi cho rằng họ đang chịu nhiều sức ép từ Mỹ”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định rằng “Iran muốn đàm phán”.

Theo hai nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận nội bộ tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump và nhóm an ninh quốc gia của ông hiện đang xem xét một loạt biện pháp đáp trả tiềm năng đối với Iran. Các phương án được cân nhắc bao gồm tiến hành cuộc tấn công mạng cũng như khả năng tiến hành các đòn tấn công trực tiếp của Mỹ hoặc Israel.

“Quân đội đang đánh giá tình hình và chúng tôi đang xem xét một số lựa chọn rất cứng rắn”, ông Trump nói với các phóng viên. Khi được hỏi về những cảnh báo trả đũa từ phía Iran, ông tuyên bố: “Nếu họ hành động, chúng tôi sẽ đáp trả ở mức độ chưa từng có”.