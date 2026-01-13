Mỹ kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức, Nga phản đối can thiệp

Mỹ phát khuyến cáo an ninh, kêu gọi công dân ở Iran nên "rời đi ngay lập tức" giữa lúc biểu tình bạo lực leo thang. Trong khi Nga, Trung Quốc phản đối 'bên ngoài' can thiệp vào tình hình Iran, Pháp thu hẹp hiện diện tại đây.

Lực lượng cảnh sát Iran được tăng cường trấn áp biểu lan rộng ở Iran. Ảnh: Reuters

Ngày 12/1, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với người đồng cấp Iran Ali Larijani. Theo Reuters, ông Shoigu lên án gay gắt các "âm mưu can thiệp nội bộ Iran của thế lực bên ngoài" và khẳng định sự ủng hộ của Moscow đối với Tehran.

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông cáo từ bộ phận truyền thông của Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Moscow: “Ngài thư ký hội đồng đã kiên quyết lên án âm mưu mới nhất của các thế lực bên ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Iran”.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Reuters.

Không chỉ dừng ở thông điệp chính trị, phía Nga cho biết ông Shoigu bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương với Tehran trên cơ sở Hiệp ước đối tác chiến lược mà hai nước đã ký kết vào năm 2025.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ và phối hợp lập trường nhằm tăng cường an ninh khu vực, trong bối cảnh Trung Đông đối mặt nhiều biến động khó lường.

Trong khi Nga thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với Iran, một số quốc gia châu Âu lại tỏ ra thận trọng trước diễn biến tình hình. Các nguồn thạo tin cho biết Bộ Ngoại giao Pháp đã quyết định rút toàn bộ các nhân viên “không thiết yếu” của Đại sứ quán Pháp tại Iran.

Theo AFP, việc rút nhân sự diễn ra trong hai ngày 11 và 12/1, song hiện chưa có thông tin cụ thể về số lượng người rời đi. Theo thông lệ, Đại sứ quán Pháp tại Iran có khoảng 30 nhân viên, bao gồm cả cán bộ ngoại giao và nhân viên bản địa.

Trả lời AFP, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định đây là động thái điều chỉnh mang tính phòng ngừa.

“Cơ cấu đại sứ quán đã được điều chỉnh lại để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh địa phương. Bảo vệ nhân viên và công dân là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, cơ quan này cho biết.

Phía Pháp cũng nhấn mạnh đại sứ quán vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Đại sứ Pháp vẫn ở lại Tehran cùng đội ngũ nòng cốt, đồng thời các dịch vụ thiết yếu dành cho công dân Pháp đang có mặt tại Iran vẫn được duy trì.

Cùng thời điểm, Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo về khả năng mở chiến dịch quân sự nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng tại quốc gia Hồi giáo này.

Phát biểu ngày 12/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh “luôn phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác” và kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm hơn, hướng tới hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Bà Mao nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền và an ninh của mọi quốc gia cần được luật pháp quốc tế bảo vệ đầy đủ, đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán của Trung Quốc phản đối “việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.

Bên cạnh Pháp, trong thông báo về đi lại công bố ngày 12/1, Mỹ cũng phát khuyến cáo an ninh, kêu gọi công dân ở Iran nên "rời đi ngay lập tức" giữa lúc biểu tình bạo lực leo thang.

"Các cuộc biểu tình đang leo thang ở khắp Iran. Những biện pháp an ninh được tăng cường, chính quyền địa phương cũng phong tỏa đường sá và chặn Internet", đại sứ quán ảo của Mỹ tại Iran cho biết.

Mỹ không duy trì đại sứ quán tại Iran kể từ năm 1979. Đại sứ quán ảo được Washington thiết lập nhằm cung cấp thông tin và khuyến cáo cho công dân Mỹ tại Iran, song không được coi là cơ quan đại diện ngoại giao chính thức.

Theo khuyến cáo, giới chức Mỹ kêu gọi công dân rời Iran “ngay lập tức” và chủ động xây dựng kế hoạch di chuyển mà không trông chờ vào sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ.

Nếu điều kiện an toàn cho phép, công dân được khuyến nghị cân nhắc rời Iran bằng đường bộ sang Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Những người mang hai quốc tịch Mỹ - Iran được lưu ý phải xuất cảnh bằng hộ chiếu Iran.

Đại sứ quán trực tuyến của Mỹ cũng cảnh báo nguy cơ công dân có thể bị thẩm vấn, bắt giữ hoặc giam giữ tại Iran. Theo cơ quan này, việc xuất trình hộ chiếu Mỹ hoặc thể hiện mối liên hệ với Mỹ có thể trở thành lý do khiến một người bị chính quyền Iran tạm giữ.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì cảnh báo đi lại cấp độ 4 - mức cao nhất - đối với Iran, kêu gọi công dân không đến quốc gia này do nguy cơ bị bắt giam, thẩm vấn hoặc không được tiếp cận hỗ trợ lãnh sự.