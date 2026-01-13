Iran 'sẵn sàng cho chiến tranh'

Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran không tìm kiếm xung đột nhưng đã sẵn sàng cho chiến tranh, trong bối cảnh biểu tình lan rộng, thương vong tăng mạnh và Mỹ liên tục phát tín hiệu cứng rắn.

Biểu tình trên diện rộng đã bùng phát tại Iran suốt 2 tuần qua. Ảnh: EPA.

Ngoại trưởng Iran ngày 12/1 tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, từ chiến tranh đến đối thoại, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa can thiệp quân sự nếu Tehran tiếp tục trấn áp các cuộc biểu tình mà giới hoạt động lo ngại đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, theo AFP.

Làn sóng biểu tình kéo dài hơn hai tuần, khởi phát từ bất mãn kinh tế, đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với hệ thống cầm quyền tại Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 lật đổ chế độ quân chủ của Quốc vương Shah.

Cho thấy mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng, chính quyền Iran đã áp đặt lệnh phong tỏa Internet trên diện rộng, kéo dài hơn ba ngày rưỡi.

Trước đó, ngày 11/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ban lãnh đạo Iran, đứng đầu là Đại giáo chủ Ali Khamenei - người nắm quyền từ năm 1989 và hiện đã 86 tuổi - đã chủ động liên hệ với ông để “đàm phán”, sau khi ông nhiều lần cảnh báo Mỹ có thể hành động quân sự nếu Iran tiếp tục giết hại người biểu tình.

Phát biểu trước hội nghị các đại sứ nước ngoài tại Tehran, được truyền hình nhà nước phát sóng, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định: “Cộng hòa Hồi giáo Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng hoàn toàn sẵn sàng cho chiến tranh”.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, song đó phải là những cuộc thương lượng công bằng, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”, ông nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết một kênh liên lạc vẫn đang được duy trì giữa Ngoại trưởng Araghchi và đặc phái viên Trung Đông của ông Trump, ông Steve Witkoff, dù hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức.

“Các thông điệp được trao đổi khi cần thiết”, ông Baghaei nói, lưu ý rằng dù Mỹ không có hiện diện ngoại giao tại Iran, lợi ích của Washington tại đây hiện do Đại sứ quán Thụy Sĩ đại diện.

Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Oman - quốc gia từng nhiều lần đóng vai trò trung gian hòa giải - đã tới Tehran gặp ông Araghchi hôm 10/1.

Ông Trump, người từng đe dọa hành động quân sự mới sau khi Mỹ hậu thuẫn chiến dịch quân sự kéo dài 12 ngày của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6, cho biết Tehran đã phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại.

“Lãnh đạo Iran đã gọi điện” ngày 11/1, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, cho biết thêm rằng “một cuộc gặp đang được sắp xếp… Họ muốn đàm phán”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo “chúng tôi có thể phải hành động trước khi cuộc gặp diễn ra”.

