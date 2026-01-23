Việt Nam tham dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về Gaza

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, tổ chức bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Thụy Sĩ.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 22/1, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã tham dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Tại sự kiện, Tổng thống Donald Trump cùng lãnh đạo 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Bahrain, Morocco, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Hungary, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mông Cổ, đã chính thức ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình.

Ông Trump và lãnh đạo các nước thành viên Hội đồng Hòa bình tại lễ ký ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 22/1. Ảnh: Reuters.

Cũng trong khuôn khổ lễ ký, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc trao đổi với nhiều thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Trưởng đại diện Thương mại Jamieson Greer và thành viên Hội đồng điều hành Jared Kushner.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trên toàn cầu, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách là thành viên sáng lập.

Ông cho biết Việt Nam mong muốn sớm phối hợp cùng các thành viên Hội đồng triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza, đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình bền vững tại Trung Đông, phù hợp với lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề Palestine, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao việc Tổng thống Trump tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ, cũng như ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình Nickolay Mladenov ngày 22/1. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng đồng thời chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam, mong Tổng thống Trump và phu nhân sớm thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Các bộ trưởng Mỹ khẳng định coi trọng và nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, trong đó có việc sớm đạt được thỏa thuận về đàm phán thuế đối ứng.

Phía Mỹ hoan nghênh việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình, đồng thời cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thu xếp thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đã hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev; gặp Ngoại trưởng các nước Indonesia, Uzbekistan, Arab Saudi và Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cựu Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov, nhằm trao đổi về các khả năng hợp tác.

Các đối tác quốc tế hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza, bày tỏ tin tưởng đường lối đối ngoại hòa bình, cùng lịch sử tự cường và kinh nghiệm vượt qua hậu quả chiến tranh, phát triển đất nước thành công của Việt Nam sẽ mang lại những đóng góp thiết thực cho tiến trình hòa bình tại khu vực.