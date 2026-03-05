Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng thêm 7%

Trung Quốc dự kiến chi gần 287 tỷ USD cho quốc phòng trong năm nay, tăng 7% so với năm 2025, tương đương khoảng một phần ba ngân sách quân sự của Mỹ.

Trung Quốc phô diễn loạt khí tài quân sự trong lễ duyệt binh ngày 3/9/2025. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp “lưỡng hội”, Bắc Kinh dự kiến phân bổ hơn 1.900 tỷ nhân dân tệ (khoảng 276,8 tỷ USD ) cho quốc phòng, cao hơn mức 1.800 tỷ nhân dân tệ ( 246 tỷ USD ) của năm ngoái, theo AFP.

Giới chuyên gia nhận định khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để tăng lương cho binh sĩ, đẩy mạnh huấn luyện và diễn tập quanh đảo Đài Loan, củng cố năng lực tác chiến không gian mạng, đồng thời đầu tư mua sắm vũ khí, trang thiết bị hiện đại và nâng cấp năng lực tổng thể của quân đội.

Mức tăng 7% cho thấy Trung Quốc tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Mỹ - quốc gia dự chi khoảng 962 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài khóa 2026. Quyết định này cũng phản ánh định hướng duy trì ổn định quân đội trong bối cảnh Bắc Kinh đang triển khai chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng trong lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, câu hỏi liệu Trung Quốc có thể giành ưu thế trong một cuộc xung đột với Mỹ vẫn để ngỏ. Hải quân Trung Quốc hiện sở hữu số lượng chiến hạm lớn nhất thế giới, song vẫn thua kém Mỹ về tổng lượng giãn nước, cũng như số tàu ngầm và tàu sân bay.

Ông James Char, chuyên gia tại Đại học Công nghệ Nanyang, nhận định quân đội Mỹ vẫn là lực lượng vũ trang hàng đầu thế giới xét về trang bị và kinh nghiệm thực chiến.

Theo chuyên gia Swanstrom, Mỹ còn chiếm ưu thế nhờ mạng lưới hậu cần toàn cầu vượt trội, đội tàu ngầm tiên tiến, công nghệ tàng hình, kho vũ khí hạt nhân quy mô lớn, lực lượng nhân sự dày dạn kinh nghiệm và hệ thống liên minh rộng khắp.

Trong khi đó, chuyên gia Tống Trung Bình cũng thừa nhận hải quân Trung Quốc chưa thể sánh ngang Mỹ tại các vùng biển xa.

Dẫu vậy, cán cân sức mạnh có thể thay đổi đáng kể nếu hải quân Mỹ tác chiến gần bờ biển Trung Quốc, đặc biệt trong kịch bản hỗ trợ Đài Loan khi xung đột bùng phát.

“Trung Quốc có lợi thế tại khu vực Tây Thái Bình Dương nhờ vị trí địa lý gần, kho tên lửa thông thường quy mô lớn và hỏa lực tại chỗ áp đảo. Tuy nhiên, nếu chiến tranh nổ ra, khó bên nào có thể giành chiến thắng mang tính quyết định. Mức độ tàn phá, thương vong và nguy cơ leo thang hạt nhân sẽ là thảm họa cho tất cả các bên”, Swanstrom cảnh báo.