Tổng thống Trump tiếp tục gây áp lực lên Canada về cháy rừng

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Canada kiểm soát tốt hơn cháy rừng ở Ontario, cảnh báo có thể áp thêm thuế sau khi khói từ các đám cháy ảnh hưởng nhiều bang của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại trận chung kết FIFA World Cup 2026 tại Sân vận động New York/New Jersey, East Rutherford, New Jersey (Mỹ) ngày 19/7. Ảnh: Reuters.

Ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Canada Mark Carney và đề nghị Canada tăng cường kiểm soát các vụ cháy rừng tại tỉnh Ontario, sau khi khói từ các đám cháy này lan sang ảnh hưởng nhiều bang của Mỹ, theo Reuters.

"Tôi có mối quan hệ tốt với ông Mark Carney, nhưng chúng tôi cần Canada dập được các đám cháy ở đó. Có lẽ họ nên bồi thường thiệt hại cho chúng tôi, hoặc chúng tôi sẽ áp thuế", ông Trump nói với các phóng viên sau khi trở về từ trận chung kết World Cup ở bang New Jersey (Mỹ). Tổng thống Trump cho biết ông đã trao đổi với ông Carney bên lề trận chung kết World Cup.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc công tác quản lý rừng của Canada yếu kém, gọi đây là nguyên nhân khiến khói cháy rừng lan sang Mỹ.

Hôm 17/7, ông Trump tuyên bố sẽ tính thêm "chi phí khổng lồ không thể đo đếm" mà Mỹ phải bỏ ra để ứng phó với tình trạng ô nhiễm này vào các mức thuế quan hiện hành áp đối với hàng hóa Canada.

Khói dày đặc từ hàng trăm vụ cháy rừng ở Ontario bắt đầu bao trùm một vùng rộng lớn của nước Mỹ từ khu vực Trung Tây đến Đông Bắc và vùng Trung Đại Tây Dương kể từ hôm 16/7, buộc chính quyền phải liên tục khuyến cáo người dân ở nhiều nơi hạn chế ra ngoài và ở trong nhà nếu có thể.

Theo đơn vị theo dõi chất lượng không khí IQAir, hôm 18/7, có thời điểm TP New York (Mỹ) trở thành thành phố có mức ô nhiễm không khí cao nhất thế giới.

Văn phòng Thủ tướng Carney chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ 18/7, ông Carney cho biết Canada đã triển khai hơn 5.300 nhân viên chữa cháy, đồng thời ứng dụng dữ liệu và công nghệ chụp ảnh nhiệt tiên tiến để hỗ trợ phát hiện sớm các đám cháy và triển khai biện pháp ứng phó theo thời gian thực.

Ngày 18/7, Thủ hiến bang Ontario (Canada) - ông Doug Ford cho rằng những chỉ trích của Mỹ về nỗ lực ứng của Canada trong việc phó cháy rừng là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

"Chúng tôi đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Ford nói. Quan chức này nhấn mạnh nếu tình thế đảo ngược và Mỹ phải đối mặt với các vụ cháy rừng, "chúng tôi sẽ có mặt để hỗ trợ những người láng giềng của mình".

Theo số liệu của Chính phủ Canada, khoảng 2,4 triệu ha đã bị thiêu rụi trong mùa cháy rừng năm nay. Các chuyên gia khí hậu nhận định nhiệt độ toàn cầu gia tăng đang khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn ở nhiều nơi trên thế giới.