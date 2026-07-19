Thủ hiến bang Ontario, Canada bác chỉ trích của ông Trump về cháy rừng

Thủ hiến bang Ontario của Canada ngày 18/7 phản đối những chỉ trích từ Mỹ nhằm vào nỗ lực ứng phó cháy rừng của Canada, trong bối cảnh gần 1.000 đám cháy vẫn đang bùng phát.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng Fiftynine Creek ở phía tây thị trấn Cache Creek, tỉnh British Columbia (Canada) ngày 17/7. Ảnh: Reuters.

Ngày 18/7, Thủ hiến bang Ontario (Canada) - ông Doug Ford cho rằng những chỉ trích của Mỹ về nỗ lực ứng của Canada trong việc phó cháy rừng là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", theo Reuters.

"Chúng tôi đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Ford nói. Quan chức này nhấn mạnh nếu tình thế đảo ngược và Mỹ phải đối mặt với các vụ cháy rừng, "chúng tôi sẽ có mặt để hỗ trợ những người láng giềng của mình".

Ông Ford cho biết khoảng 655.000 ha rừng đang bốc cháy trên khắp Ontario, tỉnh bang đông dân nhất Canada.

"Tôi vô cùng đau lòng trước những người đã mất nhà cửa, các khu cắm trại hoặc cơ sở kinh doanh", ông Ford nói và cho biết thêm ông đã chỉ đạo các quan chức về việc không giới hạn ngân sách dành cho công tác bảo vệ người dân trên toàn tỉnh bang.

Thủ hiến Ontario Doug Ford phát biểu tại một sự kiện ở Calgary, tỉnh Alberta (Canada), ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc công tác quản lý rừng của Canada yếu kém, gọi đây là nguyên nhân khiến khói cháy rừng lan sang Mỹ.

Hôm 17/7, ông Trump tuyên bố sẽ tính thêm "chi phí khổng lồ không thể đo đếm" mà Mỹ phải bỏ ra để ứng phó với tình trạng ô nhiễm này vào các mức thuế quan hiện hành áp đối với hàng hóa Canada.

Các phát biểu được đưa ra khi Canada tiếp tục đối phó các đám cháy rừng. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada ngày 18/7 cho biết trong đêm đã ghi nhận thêm 69 vụ cháy rừng mới, nâng tổng số đám cháy đang được theo dõi trên cả nước lên 955.

Quân đội Canada ngày 18/7 chuẩn bị sơ tán một cộng đồng hẻo lánh gồm khoảng 600 người đang bị các đám cháy rừng đe dọa.

Bộ trưởng Các vấn đề Khẩn cấp Canada Eleanor Olszewski cho hay Lực lượng Vũ trang Canada sẽ điều máy bay sơ tán người dân khỏi Fort Hope, cộng đồng nằm ở khu vực thưa dân phía tây bắc tỉnh Ontario - nơi đang ghi nhận một số đám cháy rừng nghiêm trọng nhất.

Khu vực này có rất ít đường bộ và phụ thuộc chủ yếu vào giao thông hàng không. Đến nay, hàng nghìn người đã được đưa tới các thành phố ở phía nam Ontario để tránh cháy.

Tại Mỹ, trang AirNow của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) sáng 18/7 đánh giá chất lượng không khí ở mức "không tốt cho sức khỏe" tại một vùng rộng lớn, bao gồm miền nam Ontario, phía đông các bang Ohio và West Virginia, phần lớn Pennsylvania và New Jersey, nhiều khu vực của Virginia cùng toàn bộ Maryland, Delaware và thủ đô Washington,D.C.

Khói từ các vụ cháy rừng ở Canada bao trùm khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. ngày 17/7. Ảnh: Reuters.

Một số khu vực phía tây bang Pennsylvania, trong đó có thành phố Pittsburgh, được xếp ở mức "rất không tốt cho sức khỏe". AirNow dự báo chất lượng không khí tại các khu vực này sẽ cải thiện trong ngày.

Theo hãng dự báo thời tiết AccuWeather, khói từ các đám cháy rừng ở Canada chỉ gây ảnh hưởng rất nhỏ đến trận chung kết World Cup bóng đá diễn ra vào ngày 19/7 (giờ Mỹ) tại bang New Jersey.