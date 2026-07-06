Động thái lạ của ông Trump ngay trước hội nghị NATO

Ông Trump đăng tải bức ảnh chụp cùng Thủ tướng Italy kèm dòng chữ "Cần lệnh cấm tiếp xúc". Động thái này của ông Trump diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO.

Đăng tải của ông Trump trên Truth Social. Ảnh: realDonaldTrump/Truth Social.

Nhật báo Corriere della Sera đưa tin ngày 6/7, chính phủ Italy lần này không có ý định hồi đáp hay phản ứng lại bài đăng của ông Trump. Động thái này của ông Trump được thực hiện ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong ngày 7-8/7 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trước đó, căng thẳng giữa Washington và Rome xuất hiện từ cuối tháng 6, khi ông Trump cho rằng bà Meloni đã "nài nỉ" chụp ảnh cùng ông tại hội nghị G7 với hy vọng cải thiện tỷ lệ ủng hộ.

"Bà ấy đang gặp khó khăn tại Italy về mức độ được ủng hộ, có lẽ vì đã từ chối nước Mỹ - một quốc gia thực sự yêu quý và bảo vệ Italy - trong vấn đề ngăn chặn Iran sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân (dù NATO cũng làm giống y như vậy)", ông Trump viết trong đăng tải dài trên mạng xã hội Truth Social.

Bên cạnh đó, ông Trump nói với kênh truyền hình Italy La7: "Có lẽ bà ấy vui vì tôi đã nói chuyện với bà ấy. Tôi vốn không cần phải nói chuyện với bà ấy. Bà ấy đã nài nỉ tôi chụp ảnh cùng. Bà ấy rất muốn có một bức ảnh với tôi. Thực ra tôi không định chụp, nhưng rồi tôi thấy thương nên đồng ý”.

Ngay sau đó, bà Meloni đăng một đoạn video trên mạng xã hội cho biết bà "kinh ngạc" trước những phát biểu mà bà cho là "hoàn toàn bịa đặt" của ông Trump.

"Tôi không hiểu vì sao Tổng thống Mỹ lại hành xử như vậy với các đồng minh của mình, và đây không phải lần đầu tiên. Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng thất vọng khi ông ấy không thể hiện sự cứng rắn tương tự với các đối thủ của phương Tây và Mỹ, ông ấy đối xử với các nhà lãnh đạo đó mềm mỏng hơn nhiều", bà nói.

"Có một điều ông ấy nên nhớ: Cả tôi lẫn Italy chưa bao giờ phải van nài ai", bà Meloni nói thêm.

Sự thân thiện giữa ông Trump và bà Meloni tại hội nghị G7 diễn ra ở Pháp trong tháng 6. Ảnh: Reuters.

Sau đó, ông Trump tiếp tục đăng nhiều bài viết trên Truth Social nhằm chỉ trích bà Meloni. Ông cũng cho rằng bà Meloni "đang gặp khó khăn về mức độ được ủng hộ tại Italy".

Bà Meloni hồi đáp: "Về mức độ ủng hộ của cử tri dành cho tôi, việc là bạn của ông chắc chắn không giúp ích gì, và điều đó cũng không phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tôi với ông. Dù thế nào đi nữa, mức độ được ủng hộ của tôi không phải chuyện ông cần quan tâm. Tôi nghĩ ông nên tập trung vào tỷ lệ ủng hộ của chính mình”.

Ông Trump và bà Meloni từng được xem là hai đồng minh thân cận và có mối quan hệ tốt đẹp. Dù vậy, mối quan hệ này đã xấu đi trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ những bất đồng quan điểm trong cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành tại Iran. Bà Meloni đã từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng căn cứ không quân của Italy tại Sicily để bay tới Trung Đông.

Trước đây, hai nhà lãnh đạo từng công khai thể hiện sự đánh giá tích cực dành cho nhau. Tháng 10/2025, ông Trump còn từng gọi bà Meloni là "một phụ nữ trẻ rất xinh đẹp".