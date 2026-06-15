TT Zelensky đề nghị gặp TT Putin tại thượng đỉnh G7

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Estonia hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Ngày 15/6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp trong tuần này để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh, nhưng nhà lãnh đạo Nga chưa sẵn sàng đối thoại, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại một tu viện lịch sử ở thủ đô Kyiv bị hư hại sau khi trúng không kích đêm 14/6, ông Zelensky cho biết Mỹ đã đồng ý với việc mời ông Putin tham dự cuộc gặp.

“Chúng tôi đã gửi thông điệp rằng chúng tôi sẵn sàng gặp ông Putin trong thời gian diễn ra G7, vì Tổng thống Mỹ Donal Trump có mặt ở đó và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng có mặt ở đó, tức là có châu Âu cùng Mỹ. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt, một cơ hội rất tốt để tất cả cùng gặp nhau”, ông Zelensky nói với các phóng viên.

“Châu Âu và Mỹ đều đồng ý, còn Nga một lần nữa cho thấy rằng... họ chưa sẵn sàng đối thoại” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hiện trường tu viện bị hư hại vì trúng tên lửa ngày 14/6. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky đã trao đổi với phía Mỹ và Tổng thống Pháp Macron về đề xuất đàm phán tại G7. Ukraine cũng đã chuyển lời mời trực tiếp tới phía Nga, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, vị quan chức này cho biết.

Thượng đỉnh G7 sẽ khai mạc tại Pháp vào ngày 15/6.

Văn phòng Tổng thống Macron và Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin trên.

Liên quan cáo buộc của Ukraine rằng Nga tấn công quần thể tu viện Kyiv Pechersk Lavra - một di sản thế giới được UNESCO công nhận, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 bác bỏ thông tin này, theo đài RT.

“Lực lượng vũ trang Liên bang Nga không lập kế hoạch và cũng không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự”, tuyên bố của của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định Moscow không nhắm mục tiêu vào những địa điểm không có giá trị quân sự, cho rằng thiệt hại đối với tu viện là do một tên lửa từ hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ cung cấp cho Ukraine gây nên. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng quả tên lửa có thể đã gặp trục trặc do quá cũ.

G7 là liên minh gồm 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy. Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17/6.

Ngoài các nhà lãnh đạo của các nước G7 và Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống nước chủ nhà đã mời một số nguyên thủ quốc gia ngoài G7 tham dự với tư cách khách mời. Những khách mời này gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Trong khi lãnh đạo Ấn Độ, Ukraine, Ai Cập và Qatar đã xác nhận tham dự, hiện vẫn chưa rõ liệu Thái tử Saudi Arabia có góp mặt tại hội nghị năm nay hay không. Lãnh đạo Australia, Brazil, Kenya và Hàn Quốc cũng sẽ tham dự Hội nghị.