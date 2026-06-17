Lãnh đạo G7 thống nhất 2 nội dung về hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Các nhà lãnh đạo G7 “sẵn sàng xem xét” cấp phép sản xuất vũ khí, đồng thời nhất trí tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Trump trò chuyện với Tổng thống nước chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp ngày 15/6. Ảnh: Reuters

Ngày 17/6, website Điện Elysee (elysee.fr) đã đăng tải tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7 về các vấn đề địa chính trị, bao gồm xung đột Nga-Ukraine.

Theo tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Nhóm G7 cho biết họ “sẵn sàng xem xét” việc cấp các giấy phép sản xuất vũ khí cho Ukraine và đã nhất trí tăng cường cung cấp khí tài quân sự cho Kyiv.

Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi ghi nhận khả năng chống chịu của Ukraine và những tiến bộ mà nước này đạt được trên chiến trường trong những tháng gần đây, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện nay đã xuất hiện một động lực mới”.

Tuyên bố bày tỏ: “Để hỗ trợ và thúc đẩy động lực đó, chúng tôi nhất trí tăng cường cung cấp năng lực phòng không, các hệ thống bổ sung và tên lửa đánh chặn, cũng như các năng lực tấn công tầm xa”.

Các đại biểu tham dự ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Evian-les-Bains, Pháp ngày 15/6. Ảnh: Reuters

Tuyên bố tiếp tục: “Chúng tôi cũng sẵn sàng xem xét mở rộng cho Ukraine quyền được hưởng các giấy phép nhằm cho phép nước này gia tăng năng lực sản xuất quân sự trong nước”.

Tuyên bố cho biết các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh “tầm quan trọng của khả năng bảo đảm an ninh năng lượng, dựa trên các nhu cầu và ưu tiên do chính quyền Ukraine đề ra”, đồng thời cho biết họ nhất trí cung cấp thêm sự hỗ trợ để giúp Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới.

Theo tuyên bố, các nhà lãnh đạo G7 cam kết sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả những biện pháp nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Liên bang Nga.

Tuyên bố cho rằng đây là thời điểm thích hợp để triển khai các biện pháp bổ sung, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz mà các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ.

Tuy nhiên, tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 không đề cập đến vấn đề hỗ trợ ngân sách cho Ukraine, bất chấp khoảng thiếu hụt tài chính trị giá 52 tỷ USD còn tồn tại sau khi Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro ( 105 tỷ USD ) cho Ukraine vào tháng 4/2026.

Khoản hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ đáp ứng khoảng hai phần ba tổng nhu cầu tài chính và quốc phòng của Ukraine cho đến hết năm 2027.

Một nhà ngoại giao G7 nói với báo The Kyiv Independent ngày 17/6 với điều kiện giấu tên rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen đã nêu vấn đề khoảng thiếu hụt ngân sách còn lại của Ukraine.

Tuy nhiên, theo quan chức ngoại giao này, các nhà lãnh đạo G7 đã không thảo luận về việc mỗi quốc gia sẽ đóng góp bao nhiêu để bù đắp phần thiếu hụt đó.

Lãnh đạo các nước thành viên G7 cùng các lãnh đạo khách mời chụp ảnh chung tại thành phố Evian-les-Bains, Pháp ngày 16/6/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Evian, Pháp từ ngày 15 - 17/6.

Hội nghị G7 năm nay quy tụ lãnh đạo Pháp, Mỹ, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản và Anh, cùng sự tham dự của nhiều khách mời như Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ukraine.

Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục đến hết ngày 17/6 với trọng tâm là các vấn đề an ninh quốc tế, năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, tình hình Trung Đông tiếp tục là chủ đề được quan tâm tại hội nghị. Lãnh đạo Ai Cập, Qatar và UAE tham gia phiên họp về ổn định khu vực, tập trung thảo luận các tác động kinh tế toàn cầu từ xung đột Mỹ - Iran cũng như tình trạng gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz.

Các nhà lãnh đạo G7 cũng theo dõi sát tiến trình triển khai thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Theo kế hoạch, hai bên sẽ ký văn kiện chính thức tại Thụy Sĩ ngày 19/6 trước khi khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề liên quan.

Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu trọng tâm của Mỹ là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông đồng thời cho biết Washington hiện tập trung vào việc thực thi thỏa thuận và thúc đẩy ổn định khu vực.