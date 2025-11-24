Cựu Thủ tướng Anh Cameron ung thư tuyến tiền liệt

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông phải điều trị ung thư tuyến tiền liệt, đồng thời kêu gọi chính phủ triển khai chương trình sàng lọc có trọng điểm dành cho nam giới.

Ông David Cameron đã từ chức Thủ tướng Anh trong năm 2016. Ảnh: Reuters.

Ông Cameron (59 tuổi) phát hiện bệnh sau khi làm xét nghiệm PSA kiểm tra nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt. Chỉ số này thường tăng cao khi xuất hiện ung thư. Kết quả xét nghiệm của ông ở mức cao, sau đó kết quả sinh thiết xác nhận ông mắc bệnh.

“Tôi luôn hy vọng kết quả sẽ ổn. PSA cao? Có lẽ không sao đâu. Đến lúc chụp MRI, thấy vài điểm đen, tôi lại nghĩ: Chắc cũng không có gì đâu. Nhưng đến khi bác sĩ cầm kết quả sinh thiết và nói: Ông mắc ung thư tuyến tiền liệt. “Khi ấy, tôi buộc phải nghe điều mà tôi luôn lo sợ,” ông Cameron nói với The Times.

Vợ ông Cameron, bà Samantha, chính là người khuyên ông đi kiểm tra. Sau đó, ông Cameron đã được điều trị bằng liệu pháp tiêu điểm, sử dụng xung điện để nhắm trúng và tiêu diệt các tế bào ung thư.

Cựu Thủ tướng Anh cho biết ông muốn công khai tình trạng bệnh để góp tiếng nói thúc đẩy chương trình sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt tại Anh. Ông hy vọng các bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm hơn, nhờ đó, tỷ lệ điều trị thành công sẽ cao hơn.

“Tôi không thích nói về vấn đề sức khỏe riêng tư, nhưng về chuyện này, tôi nghĩ mình nên làm. Chúng ta hãy thẳng thắn về một thực tế, đó là đàn ông không giỏi chia sẻ chuyện sức khỏe. Chúng tôi thường trì hoãn mọi thứ liên quan tới vấn đề này”, ông nói.

Theo Guardian, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới tại Anh, với khoảng 55.000 ca bệnh mới được phát hiện mỗi năm. Hiện quốc gia này chưa áp dụng chương trình sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt diện rộng do lo ngại độ chính xác của xét nghiệm PSA.

Thông báo của ông Cameron được đưa ra chỉ vài ngày sau khi những nam giới đầu tiên tại Anh được mời tham gia dự án thử nghiệm lớn nhằm đánh giá các phương pháp sàng lọc triển vọng nhất đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Dự án Transform sẽ so sánh các kỹ thuật sàng lọc mới với quy trình chẩn đoán hiện tại của Dịch vụ Y tế Quốc gia NHS, bao gồm xét nghiệm máu và sinh thiết.

Dự án thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Sàng lọc Quốc gia Anh chuẩn bị công bố đánh giá cuối cùng về khả năng triển khai chương trình sàng lọc diện rộng trên toàn quốc.

Bà Chiara De Biase, giám đốc phụ trách dịch vụ sức khỏe, bình đẳng và cải thiện chất lượng tại Prostate Cancer UK, cho biết: “Chúng tôi vui mừng khi ông David Cameron phát hiện sớm và điều trị thành công. Việc ông công khai câu chuyện sẽ góp phần nâng cao nhận thức quan trọng cho cộng đồng".

Bà nhấn mạnh ung thư tuyến tiền liệt “hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm”, nhưng sức khỏe và mạng sống của nam giới không nên “phụ thuộc vào may mắn”.

“Chúng ta mất 12.000 người cha, người anh, người con và bạn bè mỗi năm vì căn bệnh này. Chúng ta đang ở thời điểm bước ngoặt, khi quá nhiều người tử vong vì một căn bệnh có thể chữa khỏi. Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư duy nhất chưa có chương trình sàng lọc cấp quốc gia tại Anh, chúng ta cần thay đổi điều này”, bà Chiara cho hay.