Ông Biden phải xạ trị chữa ung thư

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, 82 tuổi, bước vào giai đoạn mới trong quá trình điều trị căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, với kết hợp xạ trị với liệu pháp hormone.

Ông Joe Biden khi còn đương nhiệm. Ảnh: New York Times.

Quá trình xạ trị dự kiến kéo dài 5 tuần, NBC News dẫn nguồn thạo tin cho biết. Từ trước, ông Biden đã bắt đầu dùng thuốc hormone dạng viên.

Hồi tháng 9, ông Biden cũng trải qua phẫu thuật điều trị ung thư da bằng phương pháp Mohs. Khi đó, ông từng xuất hiện trước công chúng với miếng băng gạc lớn trên trán, song bác sĩ khẳng định trong báo cáo rằng “toàn bộ mô ung thư đã được loại bỏ thành công” và “không cần thêm điều trị nào khác”.

Tháng 5, cựu Tổng thống Mỹ công bố chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến ác tính đã di căn tới xương. Đại diện của ông khi đó cho biết ông Biden sẽ xem xét các lựa chọn điều trị để đảm bảo căn bệnh được “kiểm soát hiệu quả”.

Trong thông điệp đăng trên X sau khi công khai bệnh tình, ông Biden chia sẻ: “Ung thư chạm đến tất cả chúng ta. Như nhiều người trong các bạn, Jill và tôi đã học được rằng chúng ta mạnh mẽ nhất ở những nơi mình từng tổn thương. Cảm ơn vì đã nâng đỡ chúng tôi bằng tình yêu và sự ủng hộ”.

Tại thời điểm đó, nhiều bác sĩ ung thư học nói với NBC News rằng với tính chất của căn bệnh và việc ung thư đã di căn, rất có thể tình trạng của ông Biden đã không được phát hiện trong nhiều năm.

Nam giới ở độ tuổi của ông Biden thường không được tầm soát ung thư tuyến tiền liệt định kỳ, bởi Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị chỉ nên tầm soát cho nam giới trong độ tuổi 50 đến 60, hai năm một lần. Hiện chưa rõ ông Biden có được tầm soát ung thư tuyến tiền liệt trong lần khám sức khỏe tổng quát cuối cùng khi còn đương chức vào năm ngoái hay không.

Văn phòng cựu Tổng thống Biden cho biết ông sức khỏe hiện tại của ông vẫn ổn định. Ông sẽ bước sang tuổi 83 vào tháng sau.

Sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1, vài tháng sau quyết định dừng chiến dịch tái tranh cử, ông Biden sống kín tiếng hơn và ít xuất hiện trước công chúng. Theo Washington Post, ông đang cố gắng thích nghi với cuộc sống riêng tư sau hơn nửa thế kỷ hoạt động chính trị. Người thân cho biết ông dành nhiều thời gian viết hồi ký, làm việc cho quỹ mang tên vợ chồng ông và vẫn giữ liên lạc thường xuyên với một số đồng minh cũ trong đảng.

Ông Biden đôi khi vẫn tham dự sự kiện cộng đồng tại Delaware. Người phát ngôn của ông, cho biết: “Điều quan trọng nhất là sau hơn 50 năm phục vụ công chúng, cựu Tổng thống Biden vẫn luôn thấy hứng khởi khi được kết nối với người dân tại các cộng đồng”.