Ông Biden phẫu thuật ung thư

Ngày 5/9, Văn phòng Cựu Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã thực hiện thành công ca phẫu thuật ung thư da.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một bài phát biểu tại thành phố Lanham, bang Maryland, ngày 15/2/2023. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Cựu Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật loại bỏ tế bào ung thư da. Hiện chưa có thông tin về thời điểm ông thực hiện ca phẫu thuật.

Theo Reuters, phương pháp phẫu thuật được áp dụng cho ông Biden mang tên “Mohs”, một kỹ thuật y khoa thường dùng để điều trị các loại ung thư da phổ biến. Các bác sĩ da liễu sẽ tiến hành cắt bỏ từng lớp da mỏng, sau đó kiểm tra từng lớp da dưới kính hiển vi cho đến khi không phát hiện tế bào ung thư nào nữa.

Vào tháng 5, ông Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt đã di căn vào xương.

Đội ngũ y tế và cố vấn của ông mô tả căn bệnh là một loại ung thư “hung hãn nhưng nhạy cảm với hormone”. Các chuyên gia giải thích căn bệnh có tiến triển nhanh, nhưng nhiều khả năng ông Biden sẽ đáp ứng tốt với các phương pháp điều trị bằng hormone.

Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ vào năm 2023, các bác sĩ cũng từng loại bỏ một tổn thương da trên cơ thể ông Biden. Kết quả phân tích xác định đây là ung thư biểu mô tế bào đáy, một dạng ung thư không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần xử lý sớm để tránh biến chứng.

Trong suốt thời gian giữ chức tổng thống, sức khỏe thể chất của ông Biden thường xuyên trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Tháng 7/2024, chỉ vài tuần sau màn tranh luận được đánh giá là thiếu thuyết phục trước đối thủ Donald Trump, ông Joe Biden bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc đua tái tranh cử.

Kể từ khi chính thức rời nhiệm sở, ông Biden hạn chế xuất hiện trước công chúng và chỉ tham gia một số sự kiện quan trọng. Vào tháng 4 năm nay, ông đã có một bài phát biểu nhằm bảo vệ Cơ quan An sinh Xã hội và phản đối đề xuất cắt giảm ngân sách của chính quyền Trump.

Ông Joe Biden nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ vào tháng 1/2021. Ở tuổi 78, ông từng là người lớn tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ tổng thống.

Tuy nhiên, ông Donald Trump ở tuổi 79 đã phá vỡ kỷ lục này khi tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.