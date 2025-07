Ông Biden viết hồi ký ở tuổi 82, tiền bản quyền ứng trước 10 triệu USD

Ẩn tình ba tổng thống Mỹ và cuộc đua hai phe mùa tranh cử

Mùa tranh cử năm 2024 đã kéo theo nhiều sóng gió. Cuốn sách mới "2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America" nêu rõ việc ông Obama từng chỉ trích nỗ lực tái tranh cử của Biden, theo The Guardian.