Ẩn tình ba tổng thống Mỹ và cuộc đua hai phe mùa tranh cử

Mùa tranh cử năm 2024 đã kéo theo nhiều sóng gió. Cuốn sách mới "2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America" nêu rõ việc ông Obama từng chỉ trích nỗ lực tái tranh cử của Biden, theo The Guardian.

Ông Obama và ông Biden năm 2022. Ảnh: The Washington Post. Theo cuốn sách mới của ba nhà báo Josh Dawsey, Tyler Pager và Isaac Arnsdorf, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng cảnh báo về chiến dịch tái tranh cử của ông Joe Biden gần một năm trước ngày bỏ phiếu. Ông Obama thậm chí đã đưa ra đánh giá rằng "chiến dịch tranh cử của các ông thật hỗn loạn". Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đã nảy sinh giữa Obama và Biden khi họ chuẩn bị cho một cuộc chiến chung của đảng Dân chủ chống lại ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump. Cuối cùng, ông Biden vì tuổi cao sức yếu đã rút lui khỏi cuộc đua để ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris. Căng thẳng trong phe Dân chủ Trong cuốn 2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America, ba nhà báo đã khắc họa việc ông Biden liên tục nghe những lời phàn nàn từ các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội rằng chiến dịch tranh cử của ông không có ảnh hưởng gì tại khu vực nắm quyền của họ. Ngay cả đội ngũ nhân viên của ông Biden tại Wilmington, Delaware, cũng cảm thấy "chán nản". Vị tổng thống cũng từng tâm sự với một phụ tá: "Tôi có vấn đề về lãnh đạo chiến dịch tranh cử". So với các ứng viên khác, tỷ lệ ủng hộ ông Biden cũng thường xuyên tụt lại khá xa. Cuốn sách ra mắt ngày 8/7. Ảnh: Amazon. Vào ngày 20/11/2023, ông Biden nhận được cuộc gọi chúc mừng sinh nhật lần thứ 81 từ ông Obama. Đương kim tổng thống Mỹ lúc đó đã mời ông Obama đến Nhà Trắng để ăn trưa. Lúc này, ông Obama vẫn "còn hoài nghi" về việc ông Biden tranh cử nhiệm kỳ thứ hai hay không. Khi hai người gặp nhau để ăn trưa trong tháng 12, ông Obama nói rằng việc chia quyền lãnh đạo chiến dịch giữa Wilmington, Delaware (nơi gia đình ông Biden sinh sống) và Washington là không phù hợp với nhu cầu ra quyết định nhanh chóng trong mùa tranh cử và bầu cử tổng thống hiện nay. Các tác giả chia sẻ: “Sau bữa trưa, ông Obama không rời Nhà Trắng ngay lập tức. Ông dừng lại để thăm các nhân viên cấp cao của Biden, nhiều người trong số họ từng làm việc cho ông, và chia sẻ cách nghĩ về điều ông cùng ông Biden đã thảo luận. Ông Obama thẳng thắn nói với các nhân viên: ‘Chiến dịch của các ông là một mớ hỗn độn’”. Ông Biden đã chú ý đến lời cảnh báo đó và vào tháng 1/2024, nhà lãnh đạo Mỹ đã yêu cầu Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Jen O’Malley Dillon điều chỉnh chiến dịch tranh cử. Ngay sau đó, ông Biden tuyên bố rằng O’Malley Dillon sẽ chuyển đến Wilmington để trở thành chủ tịch chiến dịch. Trong khi đó, cố vấn lâu năm Mike Donilon vẫn ở lại Washington với tư cách là chiến lược gia trưởng. Phản ứng từ các nhân viên Vào đầu năm 2023, ông Obama đã quay video để giúp ông Biden gây quỹ trực tuyến. “Trong một đoạn clip, ông Obama nhắc nhở đảng Dân chủ rằng ông đã ‘thắng một vài cuộc bầu cử như thế này’, điều khiến một số phụ tá của Biden không đồng tình", cuốn sách đưa tin. Có thể thấy, cách hành xử của ông Obama không nhận được sự hài lòng của một số thân tín cho ông Biden. “Có rất nhiều người từng làm trợ lý cho cả ông Obama và ông Biden, tuy nhiên, đối với những người trung thành với ông Biden, Obama là một kẻ khó chịu. Họ nghĩ rằng ông ấy và nhóm thân cận của ông ấy liên tục thiếu tôn trọng và đối xử tệ với Biden, mặc dù ông Biden đã phục vụ trung thành với tư cách là phó tổng thống”, trích cuốn sách. Ba tác giả Dawsey, Pager và Arnsdorf nói thêm: “Họ (nhân viên của ông Biden) cảm thấy không vui khi lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Biden, ông Obama công khai trở lại Nhà Trắng và bắt đầu bằng câu ‘Cảm ơn, Phó tổng thống Biden’. Ông Obama nhanh chóng nói rằng ông chỉ nói đùa, nhưng đối với những người trung thành với Biden, đó là ví dụ mới nhất về sự kiêu ngạo của Obama”. Ông Biden đã từ bỏ nỗ lực tái tranh cử sau màn tranh luận thất bại và người kế nhiệm Harris chỉ có 107 ngày để tranh cử - chiến dịch tranh cử tổng thống ngắn nhất trong lịch sử hiện đại. Ngoài ra, cuốn sách cũng kể lại cách ông Trump “sống sót” sau các cuộc điều tra hình sự, các nỗ lực ám sát và cả những ứng viên khác của Đảng Cộng hòa để giành được đề cử cuối của đảng và đánh bại Harris trong cuộc tổng tuyển cử. Cả trước, trong và sau chiến dịch tranh cử, ông Trump đã gọi ông Biden là "gian dối", "đồ ngốc", "yếu đuối", "bất tài", "kẻ thua cuộc", "kẻ buồn ngủ" hay "tổng thống tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta". Nhưng khi ông Biden gọi điện chúc mừng chiến thắng và mời ông Trump đến thăm Nhà Trắng, ông Trump lại có một giọng điệu khác. "Ở một vị thế khác, chúng ta sẽ là bạn và đi chơi golf", ông Trump nói. 