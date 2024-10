Xuất bản Mỹ hốt bạc mùa bầu cử

Mỗi mùa bầu cử, độc giả Mỹ lại bị cuốn theo những cuốn sách chính trị gây sốt. Các nhà xuất bản có chiến lược ra sao để thu hút độc giả dù họ không chắc chắn ai sẽ chiến thắng?

Theo Esquire, vào cuối tháng 6/2016, HarperCollins đã xuất bản Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (Hillbilly Elgy: Khúc bi ca từ nguồn cội), cuốn hồi ký đầu tay của một luật sư ở Ohio tên là JD Vance. Như dự đoán ban đầu, cuốn sách không nhận được nhiều sự chú ý từ cả giới truyền thông và độc giả.

Nhưng tất cả đã thay đổi ba tuần sau đó, khi Donald Trump được đề cử là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và nhiều người theo chủ nghĩa tự do đã đổ xô đi tìm kiếm câu trả lời cho điều đó từ sách của Vance.

Trong những tháng cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống năm đó, doanh số Hillbilly Elegy bản bìa cứng hàng tuần tăng vọt hơn hai mươi nghìn bản. Sau thất bại gây sốc của Hillary Clinton vào ngày 8/11/2016, doanh số hàng tuần của cuốn sách tăng gấp ba lần.

Thành công của Hillbilly Elegy là kết quả không ngờ đối với HarperCollins. Ảnh: Bloomberg.

Khi biên tập viên trưởng của Harper, Tim Duggan, mua bản quyền cuốn sách này năm 2013, không ai nghĩ nó sẽ ăn khách như vậy, thậm chí được chuyển thể thành phim được đề cử giải Oscar.

Eloise, người làm việc tại phòng biên tập của HarperCollins năm 2016, cho biết: “Chúng tôi sốc và kinh ngạc khi thấy mình đã có cuốn sách này, cuốn sách hoàn toàn phù hợp với điều giới tinh hoa đang tìm kiếm. Một cuốn hồi ký có thể giải thích cho họ biết điều gì nhiều người dân nước Mỹ đang trải qua mà trước đây họ chưa từng nghĩ đến”.

Sức ép lớn của năm bầu cử

Việc Hillbilly Elegy và Vance trở nên nổi tiếng nhờ liên quan đến Donald Trump vào năm 2016 là một ví dụ điển hình về cách mùa bầu cử ảnh hưởng đến ngành xuất bản. Cứ mỗi bốn năm, cuộc bầu cử Mỹ lại nuốt trọn sự chú ý của toàn xã hội và không để không gian nào cho những điều gì khác. Trong khi giới xuất bản không thể dựa vào những cuốn sách bất ngờ như Hillbilly Elegy để duy trì hoạt động, họ phải tìm ra chiến lược chắc chắn của riêng mình để sinh tồn.

Trong mùa bầu cử, sách phi hư cấu chắc chắn bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi toàn xã hội tập trung hoàn toàn vào chính trường. Priscilla Painton, Phó chủ tịch kiêm Tổng biên tập tại Simon & Schuster, xác nhận rằng bà đã lên lịch ra mắt cho những cuốn sách nổi tiếng năm 2024 trong danh sách của mình, như Something Lost, Something Gain của Hillary Clinton (ra mắt ngày 17/9), The Art of Power của Nancy Pelosi (ra mắt ngày 6/8) và War của Bob Woodward (ra mắt ngày 15/10), liền kề với cuộc bầu cử năm 2024. Bà cũng chuyển hoàn toàn những cuốn sách phi chính trị ra khỏi khoảng thời gian này.

Một chuyên gia quảng cáo sách kỳ cựu chia sẻ: “Trừ khi bạn đang làm việc với một tác giả phi hư cấu có lượng người hâm mộ trung thành và lâu năm, chẳng hạn như Erik Larson hoặc Malcom Gladwell, nếu không thì mùa bầu cử là lúc không ai muốn ra sách”.

Pilar Queen, một đại diện văn học tại United Talent Agency, người đã làm việc với nhiều nhà văn chính trị bao gồm Mary Trump, Brian Stelter và Molly Jong-Fast, cho biết: “Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng tôi đại diện cho một cuốn sách phi hư cấu được xuất bản vào mùa thu bầu cử mà không liên quan gì đến chính trị là khi nào. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khó khăn ra sao để thu hút sự chú ý nếu cuốn sách không nói gì về những khoảnh khắc quan trọng của đất nước”.

Tracy, một chuyên gia quảng cáo sách độc lập đã dành tám năm làm việc tại Big Five (năm nhà xuất bản lớn nhất: Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Macmillan và Hachette) cũng cho biết: “Trước đây, tình trạng này chỉ giới hạn ở mùa thu và chúng tôi có thể dự báo và lập kế hoạch xuất bản phù hợp với nó. Nhưng giờ đây, chính trị thống trị tin tức trong suốt cả năm diễn ra cuộc bầu cử”.

Canh bạc có lãi?

Những yếu tố trên chính là lý do các nhà xuất bản quan tâm hơn đến sách chính trị trong cả năm bầu cử. Họ sẵn sàng đẩy tiến độ xuất bản nhanh nhất có thể với những cuốn sách này.

Những tác phẩm chính trị xuất hiện vào năm bầu cử 2020 bao gồm hồi ký cựu luật sư của Trump là Michael Cohen, Disloyal (mua được bản quyền ngày 13/8, xuất bản ngày 8/9), hay American Crisis của thống đốc New York lúc bấy giờ là Andrew Cuomo (công bố bản thoả thuận mua bản quyền ngày 18/8, xuất bản ngày 13/10).

Skyhorse tập trung vào cuốn sách của bà Melania Trump. Ảnh: The Esquire.

Schmidt, người đã làm việc tại nhà xuất bản Skyhorse khi xuất bản hồi ký của Cohen, cho biết bà đã thấy một cuốn sách chuyển từ bản thảo chưa biên tập sang in ấn chỉ trong vòng tám tuần. Bà nói: “Thông thường, một đại diện hoặc luật sư sẽ liên hệ với nhà xuất bản để cho họ biết rằng một người có địa vị chính trị cao có một cuốn sách.

Sau đó, giám đốc xuất bản sẽ nói chuyện với giám đốc biên tập để tìm hiểu ​​của họ. Họ sẽ xem lịch xuất bản để xem họ có thể đưa nó vào đâu và sau đó hỏi giám đốc bán hàng để biết ý kiến ​​ về số lượng bản mà họ nghĩ rằng có thể xuất bản. Nếu các con số khả thi, dự án sẽ là một cuốn sách khủng và đơn vị tiếp thị sẽ sắp xếp lại mọi thứ để phù hợp với nó. Đây luôn là một canh bạc, nhưng thường là một canh bạc có lãi”.

Canh bạc lớn của Skyhorse trong mùa bầu cử năm nay là cuốn hồi ký đầu tay của cựu Đệ nhất phu nhân Melania (xuất bản ngày 8/10), rất nhanh sau khi công bố thoả thuận xuất bản ngày 25/7, cùng ngày ông Trump công bố ra mắt một cuốn sách ảnh mới với một nhà xuất bản khác.

Bìa của Melania là màu đen trơn với chữ màu trắng, trong khi bìa của Donald là bức ảnh ông giơ cao nắm đấm sau khi bị trúng đạn vào tai. Cuốn sách của ông Trump thậm chí được xuất bản chỉ 12 ngày sau khi được công bố.

Những chiến lược này đã mang lại hiệu quả. Trong danh sách, 9/15 cuốn sách phi hư cấu bìa cứng ăn khách của tờ New York Times ngày 29/9, chưa đầy hai tháng trước cuộc bầu cử là những cuốn sách chính trị, ví dụ Confronting the Presidents của Bill O’Reilly và Martin Dugard (vị trí số 1), Lovely One của Thẩm phán Tòa án Tối cao Ketanji Brown Jackson (số 4) và Who Could Ever Love You của Mary L. Trump (số 5). Còn sách của Melania lọt vào Top 20 sách ăn khách của Amazon.

Trong thời điểm nước Mỹ đang chìm trong lo lắng và bối rối, nhiều người không chỉ tìm kiếm câu trả lời về thực tại mà còn tìm sự chia sẻ cảm xúc. Và họ phần nào thấy điều đó trong các cuốn sách, điều được chuẩn bị sẵn sàng cho họ vào mỗi mùa bầu cử.