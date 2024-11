Năm cuốn sách hay nhất về bầu cử trước giờ G của nước Mỹ

This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future (tạm dịch: Sóng gió chưa dừng lại: Trump, Biden và cuộc chiến vì tương lai của nước Mỹ) của Jonathan Martin và Alex Burns. Ngay trước thềm bầu cử Mỹ năm 2024, tác phẩm của Martin và Burns mang lại lời giải thích rõ ràng về sự kết thúc đầy biến động của chính quyền Trump và sự khởi đầu nhiệm kỳ tổng thống của Biden, cũng như khả năng đắc cử của ông Trump năm 2020. Cuốn sách ghi lại một loạt thỏa hiệp và tính toán trong nội bộ đảng Cộng hòa, đồng thời cũng đi sâu vào đảng Dân chủ, phân tích sự trỗi dậy của Kamala Harris với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống của Joe Biden.