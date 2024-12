Hai nền tảng sách thay đổi sức hút sau bầu cử Mỹ

StoryGraph ghi nhận ​​sự gia tăng đột biến về số lượng người đăng ký mới trong khi nhiều độc giả rời bỏ Goodreads, theo CBC,

Một số độc giả cho biết họ đã rời bỏ Goodreads, một nền tảng phổ biến về theo dõi và đánh giá sách, để chuyển sang The StoryGraph, bên tự nhận mình là "một giải pháp thay thế không cần Amazon".

Ứng dụng The StoryGraph, do CEO Nadia Odunayo và giám đốc AI Rob Frelow xây dựng và điều hành, đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến về số lượng người đăng ký mới vào tuần sau cuộc bầu cử. Thậm chí con số lên tới gần 25.000 người chỉ trong một ngày, vào ngày 12/11, cao gấp 10 lần so với bình thường.

The StoryGraph ghi nhận lượng người dùng gia tăng sau bầu cử Mỹ. Ảnh: CBC.

Trong một bài đăng trên blog, Odunayo cho biết đến cuối tuần đó, The StoryGraph đã vượt qua ba triệu người dùng và đứng trước Goodreads một bậc trên bảng xếp hạng App Store của Mỹ về các ứng dụng miễn phí hàng đầu về sách cho iPhone.

Một số người dùng trên BookTok (cộng đồng đọc sách trên TikTok) gọi sự thay đổi này là một hành động phản kháng nhỏ, "để bản thân cảm thấy tốt hơn một chút sau những bất ổn mà chúng ta đang gặp phải".

"Tinh thần cộng đồng và sự giúp đỡ lẫn nhau sẽ rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn, trong vài năm tới, và đây là điều mà rất nhiều người trong cộng đồng BookTok chúng ta có thể làm ngay bây giờ", một người dùng TikTok khác cho biết trong một video có gần một triệu lượt xem về sự phản kháng của họ.

Suzanne Skyvara, phó chủ tịch tiếp thị và biên tập của Goodreads, vẫn khẳng định về sự tăng trường của Goodreads. Bà chia sẻ với CBC News trong một tuyên bố qua email rằng họ đã "chào đón hàng triệu độc giả đăng ký Goodreads trong năm nay".

"Chúng tôi thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ theo từng năm về lượng người theo dõi sách và chúng tôi cũng thấy tên của hàng trăm triệu cuốn sách được bổ sung vào danh mục Muốn đọc, Đang đọc và Đã đọc", bà nói thêm.

Vai trò của bầu cử Mỹ

Jeff Bezos đã thành lập Amazon vào năm 1994 và là CEO cho đến năm 2021. Hiện tại, ông vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty. Amazon đã vươn lên phát triển đa ngành và đã mua Goodreads vào năm 2013. Do đó, Goodreads gắn liền với thương hiệu Amazon và Bezos.

Ngoài Amazon, Bezos cũng sở hữu tờ Washington Post và trước thềm cuộc bầu cử Mỹ, Washington Post đã tuyên bố không ủng hộ bất kỳ ứng viên tổng thống nào, điều trái với truyền thống vốn có của họ. Bezos cũng đã lên tiếng ủng hộ, cho rằng quyết định không đứng về phía ứng cử viên nào của tờ báo là "đúng đắn" và "có nguyên tắc". Bezos cũng phản đối bất kỳ quan điểm nào cho rằng ông đã ra lệnh cho tờ báo để bảo vệ lợi ích kinh doanh của mình.

Quyết định chấm dứt thông lệ ủng hộ ứng cử viên tổng thống kéo dài hàng thập kỷ của Washington Post đã khiến hàng trăm nghìn người dùng hủy đăng ký theo dõi tờ báo và các nhà báo có lịch sử lâu đời với tờ báo này phản đối.

Theo tin từ tờ Washington Post, ban biên tập đã chuẩn bị lên tiếng ủng hộ đảng viên Dân chủ Kamala Harris, nhưng người đứng đầu Will Lewis lên tiếng rằng sẽ tốt hơn nếu độc giả tự đưa ra quyết định.

Sau chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, Bezos đã chúc mừng Trump "về sự trở lại giới chính trị một cách phi thường và đã có một chiến thắng quyết định" trên X.

Do đó, việc một số người rời xa Goodreads được cho là cách họ phản đối Bezos và tờ báo của ông.

Điều tương tự cũng diễn ra với X khi ông chủ của nền tảng này là Elon Musk ủng hộ mạnh mẽ ông Trump. Bluesky, đối thủ cạnh tranh chính của X, đã bùng nổ về lượng người dùng. Vào giữa tháng 11, Bluesky cho biết tổng số người dùng của họ đã tăng vọt lên 15 triệu, từ khoảng 13 triệu vào cuối tháng 10.

Làn sóng này chủ yếu là do những người dùng X trước đây, những người khó chịu vì Musk vận động tranh cử cho Trump và việc tổng thống đắc cử bổ nhiệm Musk vào chính phủ.

Ủng hộ người yếu thế

Như Giám đốc điều hành của StoryGraph, Odunayo đã chỉ ra trong bài đăng trên blog của mình, nhiều người đã bày tỏ công khai trên Internet rằng họ rời Goodreads để đến với nền tảng của bà là vì họ muốn ủng hộ một doanh nghiệp do một phụ nữ da màu làm chủ.

Nhưng bản thân đương sự dường như không quá hài lòng với nguyên nhân này. "Tất nhiên tôi rất biết ơn mọi người và sự ủng hộ của họ. Và tôi cũng thích truyền cảm hứng và tập hợp mọi người, đặc biệt là những người giống như tôi, Nhưng tôi không muốn mọi người cảm thấy họ phải sử dụng StoryGraph chỉ vì tôi là người da màu", Odunayo viết.

Odunayo đã ra mắt The StoryGraph vào năm 2019. Goodreads được thành lập vào năm 2006 và có hơn 150 triệu thành viên.

Tuy nhiên, sau khi ghi nhận sự tăng vọt về người dùng, con số này đã bình ổn trở lại. Tính đến chiều ngày 25/11, The StoryGraph đứng thứ 14 về ứng dụng sách tại Canada và Goodreads đứng thứ 4, sau Audible, Kindle và Libby. Ở Mỹ, Goodreads đứng thứ 5 và The StoryGraph đứng thứ 12.