Jeff Bezos phủ nhận nói xấu Elon Musk và Donald Trump

Người sáng lập Amazon khẳng định chưa bao giờ khuyên mọi người bán hết cổ phiếu Tesla và SpaceX như những gì Elon Musk viết trên X.

Elon Musk tiết lộ đã nghe được nguồn tin Jeff Bezos từng nói rằng ông Trump sẽ thua trong cuộc bầu cử. Ảnh: Reuters.

Cùng là những người giàu nhất thế giới, cả Elon Musk và Jeff Bezos đều sở hữu đội tàu vũ trụ và phương tiện truyền thông riêng. Tuy nhiên, cuộc chiến mới nhất giữa 2 tỷ phú công nghệ hiện tại đang trở thành cuộc cạnh tranh về tầm ảnh hưởng chính trường.

Hôm 22/11, viết trên X cá nhân, Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX tiết lộ đã nghe được tin Jeff Bezos từng nói xấu về cổ phiếu hai công ty này ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida.

"Tôi vừa biết được tối nay tại Mar-a-Lago rằng Jeff Bezos từng nói với mọi người ông Trump chắc chắn sẽ thua, vì vậy họ nên bán hết cổ phiếu Tesla và SpaceX đi", CEO Tesla viết.

Đáp trả lại, phía Bezos khẳng định thông tin này hoàn toàn không đúng. Ở phía dưới phần bình luận, Elon Musk trả lời "vậy thì tôi xin đính chính lại" kèm biểu tượng cảm xúc hình mặt cười.

Không giống Musk, Jeff Bezos - người sáng lập Amazon đồng thời chủ sở hữu Washington Post - vẫn giữ khoảng cách nhất định trong cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, cuối tháng 10, Bezos đã ra lệnh cho tờ báo hủy công bố ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris vào phút chót.

Quyết định này ngay lập tức bùng phát thành một cuộc khủng hoảng. Hơn 250.000 độc giả của Washington Post hủy đăng ký, tương đương khoảng 10% tổng số người dùng trả tiền, theo dữ liệu từ NPR và chính Washington Post.

Danny Caine, tác giả của cuốn How to Resist Amazon and Why, nhận định: "Amazon đã phát minh ra khái niệm mua hàng chỉ với một cú nhấp chuột. Bạn có thể hủy đăng ký báo của Bezos cũng dễ dàng như khi mua một cuộn giấy vệ sinh vậy".

Những độc giả từ bỏ Washington Post cho rằng Bezos cố tình lấy lòng Trump. Song, cáo buộc này nhanh chóng bị Bezos phủ nhận.