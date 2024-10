Bên trong phòng 'chiến tranh' của Tổng thống Mỹ

Biên niên sử mới của Bob Woodward tiết lộ nhiều điều về Tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ Joe Biden.

Theo New York Times, một trong những kỳ vọng của các văn phòng tổng thống Mỹ là nhà báo kỳ cựu Bob Woodward sẽ viết ít nhất một cuốn sách về chính quyền thời đó. Trong 30 năm qua, Bob đã viết về Bill Clinton và Barack Obama, mỗi người hai cuốn, trong khi các nhiệm kỳ tổng thống của George W. Bush và Donald J. Trump, mỗi người là đề tài chính trong ba cuốn sách của Bob.

Và với cuốn sách mới War, ông Biden trở thành nhân vật chính trong biên niên sử mới của Bob.

Cuốn sách ra mắt ngày 15/10. Ảnh: CBS News.

Chức tổng thống, một chức vụ nổi tiếng cô đơn, nhưng theo Bob giải thích, lại không hề cô đơn. Xung quanh vị tổng tư lệnh trong mỗi cuốn sách là các sĩ quan nội các, trợ lý và cố vấn. Và danh sách nguồn tin để ông viết sách nằm trong những người này, dù ông không nói rõ là ai. Phương pháp thu thập thông tin của ông, được giải thích trong một ghi chú ở cuối cuốn War, là tiến hành các cuộc phỏng vấn theo nguyên tắc của giới báo chí, theo đó "tất cả thông tin đều có thể được sử dụng nhưng tôi sẽ không nói ai đã cung cấp thông tin đó".

Nước Mỹ giữa biến động

Bob viết: "Trọng tâm của quản trị tốt" là "làm việc nhóm" và do đó, cuốn sách đề cập tới nhiều thành viên trong nhóm an ninh quốc gia của ông Biden, bao gồm Lloyd Austin và Antony Blinken, Bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao, Jake Sullivan, Cố vấn an ninh quốc gia và Phó Tổng thống Kamala Harris. Tất cả được miêu tả với nhịp điệu công việc nhanh và hối hả.

Ngoài ra, ông Biden cũng xuất hiện trong nhiều khung cảnh với các nguyên thủ quốc gia khác như cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một cuốn sách tập trung vào vấn đề ngoại giao, đây là những nhân vật không thể thiếu trong suốt thời gian cầm quyền đầy biến động của ông Biden. Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine và Israel-Hamas nổ ra, ông Biden, theo như lời của Cố vấn Sullivan, quan tâm đến việc "giữ cho quê hương an toàn".

Với War, độc giả như được theo dõi trực tiếp cách các nhà lãnh đạo cao nhất và cấp phó của họ làm việc, trao đổi và bị thử thách sự kiên nhẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Họ cũng là những người bình thường, cũng nóng nảy, khó tính trước những vấn đề khó giải quyết như hai cuộc xung đột nghiêm trọng hiện tại ở châu Âu và Trung Đông.

Sự căng thẳng của họ không chỉ diễn ra trong Phòng Tình huống, mà còn cả trong điện thoại với các nhà lãnh đạo thế giới để cập nhật, chia sẻ tình hình. Mọi diễn biến đều được miêu tả chi tiết trong War, với những trích dẫn trong các cuộc họp quan trọng, tài liệu mật và các cuộc gọi thân tình của các nhà lãnh đạo.

Bob, người đã đưa tin về 10 đời tổng thống trong hơn 52 năm, dường như có nhận định tích cực với những nỗ lực ngoại giao dưới thời Biden.

Phân tích phần cuối War, tờ The Atlantic đánh giá Bob dường như cũng ám chỉ đến việc ông thích đưa tin về "những nỗ lực thiện chí thực sự của tổng thống (Biden) và nhóm an ninh quốc gia cốt cán của ông nhằm sử dụng đòn bẩy của quyền hành pháp một cách có trách nhiệm và vì lợi ích quốc gia".

Điều này cũng được Bob thể hiện trong lời khẳng định của mình "Dựa trên các bằng chứng hiện có, tôi tin rằng Tổng thống Biden và nhóm của ông sẽ được nghiên cứu rộng rãi trong lịch sử như một ví dụ về sự lãnh đạo kiên định và có mục đích".