Sách ảnh mới của ông Trump ăn khách dù giá đắt

Theo Washington Post, cuốn “Save America” là một bộ sưu tập ảnh “nghẹt thở” về nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Cuốn sách ảnh bìa cứng Save America đã được nhà xuất bản bảo thủ Winning Team ra mắt ngày 3/9 vừa qua với giá bìa 99 USD . Mặc dù không có chuyên gia hay nhà bình luận nào đưa ra ý kiến khuyến nghị về cuốn sách, lượng người mua lớn vẫn đưa tác phẩm này lên vị trí số 1 trong danh mục sách của các tổng thống và nguyên thủ quốc gia và lên vị trí 13 trong danh sách ăn khách chung.

Hơn 350 trang sách là bộ sưu tập hình ảnh, chia sẻ ngắn và tài liệu từ các chiến dịch tranh cử tổng thống và thời gian Trump tại nhiệm. Trong đó, nhiều hình ảnh được lấy từ Thư viện Tổng thống Donald J. Trump, với ngân sách được liên bang tài trợ. Điều này có phần nghịch lý với giá sách tương đối cao.

Cuốn sách ra mắt ngày 3/9. Ảnh: The Washington Post.

Tuy nhiên, độc giả sẽ được xem rất nhiều hình ảnh Trump, được người hâm mộ bao quanh, đứng bên cạnh những huyền thoại thể thao đáng chú ý như Tiger Woods, hội đàm và gặp gỡ với các nhà lãnh đạo thế giới như cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Ra mắt chỉ hai tháng trước cuộc bầu cử tổng thống, Save America dường như được định sẵn vai trò là một cuốn tiểu sử trực quan hỗ trợ tranh cử.

Tuy nhiên, phần chú thích trong sách tương đối ít, không thể giải thích được câu hỏi “Ở đâu? Khi nào? Tại sao?”. Với tác giả, điều này dường như muốn chứng tỏ rằng bối cảnh và ý nghĩa lúc đó có thể không quá quan trọng. Và dù môi trường và những nhân vật xung quanh Trump thay đổi, ông vẫn mang tính biểu tượng và đáng tin cậy.

Có lẽ tổng cộng có không quá vài trăm từ trong tác phẩm tranh cử bóng bẩy này, nhưng nếu Save America có thể được coi là có cốt truyện, thì đó chính là cuộc đấu tranh hoành tráng giữa mong muốn tôn vinh bản thân và hạ thấp đối thủ của Trump. Theo một nghĩa nào đó, Save America là một minh chứng sinh động cho thấy cách đối xử của ông Trump với thế giới dường như rất khó đoán.

Trong khi ông duy trì quan hệ với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, được coi là “hòa hợp tốt” với Tổng thống Nga Vladimir Putin và gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Trump lại có những lời gay gắt với tỷ phú của Facebook Mark Zuckerberg hay đưa ra một số bình luận kỳ lạ về nhà lãnh đạo Canada Justin Trudeau.

Save America là là cuốn sách thứ ba của Trump. Gần đây, ông cho biết đã thu được 505.764 USD tiền bản quyền từ cuốn A MAGA Journey và 4,5 triệu USD từ cuốn sách Letters to Trump. Theo tiết lộ tài chính mới nhất của ông. The Art of The Deal của ông cũng mang về 50.000- 100.000 USD tiền bản quyền.