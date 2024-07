Ứng viên phó tổng thống của Trump là tác giả sách ăn khách

Ông Donald Trump ngày 15/7 đã chọn J.D Vance, thượng nghị sĩ đến từ bang Ohio và là tác giả cuốn hồi ký ăn khách Hillbilly Elegy, làm ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa.

“Sau thời gian dài cân nhắc và suy nghĩ, cũng như xem xét tài năng của nhiều người khác, tôi đã quyết định người phù hợp nhất để đảm nhận vị trí Phó tổng thống Mỹ là Thượng nghị sĩ J.D Vance của bang Ohio”, ông Trump viết trên trang web truyền thông Truth Social.

Vance, 39 tuổi, một cựu binh Thuỷ quân lục chiến, từng tham chiến tại Iraq, đại diện cho Ohio tại Thượng viện Mỹ kể từ tháng 1/2023.

Thành công lớn nhờ cuốn hồi ký

Là một sinh viên tốt nghiệp Trường Luật Yale và là một nhà đầu tư, Vance đã trở nên nổi tiếng trên khắp nước Mỹ vào năm 2016 khi xuất bản cuốn hồi ký Hillbilly Elegy: A memoir of a Family and Culture in Crisis về quãng thời gian trưởng thành và hoàn cảnh khó khăn của tầng lớp lao động da trắng ở quê nhà Appalachia, nơi bị ảnh hưởng bởi nghèo đói, lạm dụng và nghiện ngập.

Cuốn hồi ký gây được tiếng vang. Ảnh: Amazon.

Ra mắt vào thời điểm Trump lần đầu tranh cử tổng thống, cuốn sách đã mang lại cho Vance danh tiếng là người có thể giúp giải thích sức hấp dẫn của ông Trump ở khu vực Trung Mỹ, đặc biệt là trong tầng lớp lao động và cử tri da trắng ở nông thôn - nhóm cử tri đã giúp Trump đắc cử tổng thống.

Sau tiếng vang từ cuốn sách, Vance thành lập Our Ohio Renewal, một tổ chức phi lợi nhuận với các lĩnh vực trọng tâm bao gồm nâng cao giáo dục và đối phó với nạn nghiện ngập.

Tuy nhiên, Our Ohio Renewal bị giải thể trong vòng chưa đầy 2 năm. Tiếp theo, Vance đồng sáng lập một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Cincinnati và hướng đến tài trợ cho các công ty khởi nghiệp ở những thành phố chưa được quan tâm đúng mức.

Dù vấp phải rất nhiều tranh cãi và phê bình về cả yếu tố xã hội và lịch sử, cuốn hồi ký của Vance vẫn rất ăn khách, từng đạt vị trí số 1 trong danh sách bán chạy của New York Times, và đã được chuyển thể thành phim vào tháng 11/2020.

Trong khi không được đánh giá cao khi ra mắt, bộ phim chuyển thể này vẫn nhận được 2 đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc và khâu Hoá trang, làm tóc xuất sắc.

Bộ phim chuyển thể ra mắt năm 2020. Ảnh: Full Circle Cinema.

Sau khi bộ phim ra mắt, Vance trở thành thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của Ohio. Mặc dù từng chỉ trích ông Trump, Vance sau đó đã thể hiện sự ủng hộ đối với cựu tổng thống vào tháng 11/2024.

Có thể nói cuốn hồi ký đã mang lại nhiều điều cho Vance. Ông từng chia sẻ vào tháng 12/2016: “Thành công của cuốn sách đã mang lại cho tôi khả năng thích ứng linh hoạt và tôi cũng nghĩ cuốn sách là một nền tảng để nói về một số vấn đề quan trọng nhất đối với tôi”.

Cũng chính cuốn Hillbilly Elegy cũng đã đưa Vance đến với gia đình Trump. Con trai cả của ông Trump là Donald Trump Jr. yêu thích cuốn sách và đã kết nối với Vance. Chính Donald Trump Jr. cũng ủng hộ việc đưa Vance trở thành ứng viên phó tổng thống của cha mình.

Trong chiến dịch tranh cử năm nay, Vance cũng đóng vai trò là cầu nối giữa các cộng sự của Trump và giới tài trợ giàu có ở Thung lũng Silicon. Nhiều người trong số họ đã mở hầu bao cho Trump trong cuộc bầu cử này.

Lập trường về các vấn đề tranh cử

Lập trường của Vance về những vấn đề trọng tâm trong tranh cử đang được quan tâm. Đối với vấn đề phá thai, Vance nói rằng mình là người “ủng hộ sự sống”. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử vào Thượng viện năm 2022, ông bày tỏ muốn vấn đề này được giao cho các bang giải quyết.

Vance là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong chính trường Mỹ. Ảnh: NPR.

Đối với vấn đề nhập cư, Vance đã có quan điểm tương đối cứng rắn khi thường xuyên chỉ trích "cuộc khủng hoảng" ở biên giới phía Nam và kêu gọi tài trợ, xây dựng bức tường biên giới. Phát biểu trên Fox News vào tháng 6, Vance cho biết ông tin rằng nước Mỹ nên tiến hành “các vụ trục xuất quy mô lớn”.

Theo NPR, trong khi Vance không tạo thêm nhiều sự đa dạng cho đảng Cộng hòa về mặt giới tính hay chủng tộc, nhưng là một người thuộc thế hệ thiên niên kỷ, ông trẻ hơn đáng kể so với Trump và hầu hết phó tổng thống từng giữ vị trí này. Vance sẽ bước sang tuổi 40 vào ngày 2/8 tới và nếu đắc cử, ông sẽ là một trong những phó tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ.