Hồi ký của bà Kamala Harris 'nóng' trở lại

Cuốn hồi ký năm 2019 của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris "The Truths We Hold: An American Journey" một lần nữa vươn lên dẫn đầu nhiều danh sách sách ăn khách, theo Variety.

Cuốn hồi ký của bà Harris được xuất bản năm 2019, trước khi cặp đôi ứng viên đại diện đảng Dân chủ Biden-Harris tiến hành tranh cử năm 2020. Và năm nay, The Truths We Hold: An American Journey (Sự thật ta nắm giữ: Một hành trình xuyên nước Mỹ) một lần nữa thu hút sự chú ý khi đương kim Phó tổng thống Mỹ trở thành ứng viên hàng đầu đại diện cho đảng Dân chủ tranh cử chiếc ghế tổng thống Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã chính thức rút khỏi chiến dịch tái tranh cử vào cuối tuần trước.

Hiện The Truths We Hold: An American Journey đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng hồi ký của các chính trị gia và hồi ký của những cá nhân nữ trên trang Amazon. Có thời điểm, yêu cầu đặt mua tác phẩm này tăng tới 60,378%, theo Amazon. Vào thời điểm mới ra mắt, cuốn sách cũng từng lọt danh sách ăn khách của New York Times.

Sự thật ta nắm giữ: Một hành trình xuyên nước Mỹ bản tiếng Việt. Ảnh: Twitter Powell's Books.

Ít hé lộ cảm xúc cá nhân

Được mô tả là phiên bản nữ của Barack Obama. Bà Kamala Harris trưởng thành trong môi trường tương đối mang tính quốc tế. Cha bà là người Jamaica, mẹ là người Ấn Độ và bà cũng đã dành một phần thời thơ ấu của mình ở Canada.

Cuốn hồi ký của bà gồm 10 chương, khái quát về cuộc đời Kamala Harris trên nhiều cương vị. Tuy nhiên, dù là một cuốn hồi ký, tác phẩm của bà không chia sẻ quá nhiều về các khoảnh khắc cá nhân. Cuộc ly hôn của cha mẹ bà được tóm lược trong vòng 1 trang giấy (“Tôi biết họ rất yêu nhau, nhưng dường như họ đã trở nên giống như dầu và nước, không thể hòa hợp được nữa”), hay cú sốc khi trượt kỳ thi luật ở lần thi đầu tiên, rồi thành công ở lần thi thứ hai, được giải quyết trong một vài đoạn văn.

Câu chuyện của bà về việc đi hẹn hò giấu mặt với Douglas Emhoff, người sau này trở thành chồng bà, và kết bạn với những đứa con từ cuộc hôn nhân trước của ông, được khắc họa nhẹ nhàng.

Có một khoảnh khắc đáng nhớ là khi Haris nhớ lại cách mẹ dạy mình luôn phải cư xử tốt nhất khi qua hải quan sân bay, tuy nhiên, bà lại thấy chồng mình rất thoải mái. Đó là khi bà nhận ra “Chúng tôi được nuôi dạy theo những cách khác nhau. Điều đó đã mở mang tầm mắt cho cả hai”.

Tuy nhiên, bà dừng lại sự chia sẻ ở đó, không đào sâu hơn sự phức tạp của một cuộc hôn nhân khác chủng tộc ở Mỹ. Thay vào đó, bà tập trung hơn vào con đường sự nghiệp và các vấn đề chính sách.

Tập trung vào thể hiện lập trường chính sách

Trong hồi ký dài 336 trang của mình, bà Harris chia sẻ nhiều về hành trình phát triển bản thân từ công tố viên đến Tổng chưởng lý California rồi đến Thượng nghị sĩ Mỹ, giải thích cách bà áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, dựa trên dữ liệu vào các vấn đề toàn cầu, như trong việc tiếp cận các ngân hàng lớn đến xây dựng cách tiếp cận với tội phạm.

Phương châm của bà là không "cứng rắn cũng không mềm mỏng" mà là "thông minh với tội phạm". Các vấn đề khác mà bà đề cập đến bao gồm chăm sóc sức khỏe, nền kinh tế mới, nhập cư, an ninh quốc gia, cuộc khủng hoảng thuốc phiện và bất bình đẳng đang gia tăng, đều là những vấn đề người Mỹ quan tâm trước các cuộc bầu cử.

Trang NPR từng đánh giá rằng giống như nhiều cuốn sách xuất bản vào các thời điểm tranh cử, The Truths We Hold: An American Journey ra mắt ở dạng hồi ký nhưng không thực sự là hồi ký. Bà Harris có kể câu chuyện cuộc đời của mình, nhưng bà sử dụng nó như một phương tiện để cho độc giả biết điều bà thực sự muốn mọi người biết về bà.

Tuổi thơ của bà cho công chúng thấy những giá trị mà bà nhận được từ mẹ mình. Khoảng thời gian làm công tố viên và sau đó là tổng chưởng lý California cho phép bà chia sẻ về thành tích và trình bày các lập trường chính sách. Nội dung về thời gian làm việc tại Thượng viện cũng giúp bà trình bày thêm về các lập trường của mình và cũng để so sánh bản thân với ông Trump, một đối thủ trong cuộc tổng tuyển cử.

Và với mục đích thuyết phục cử tri, cả The Guardian và NPR đều nhận định The Truths We Hold: An American Journey đã làm tốt vai trò của mình. Thông qua tác phẩm này, bà thể hiện mình là một ứng cử viên tổng thống có tiềm năng, đáng gờm, cứng rắn, quyết đoán, nhưng cũng sâu sắc về nội tâm.

Bà Harris hiện nhận được sự ủng hộ của ông Biden và vẫn chưa có đối thủ nào trong cuộc đua giành đề cử của đảng Dân chủ. Vị trí này sẽ được quyết định chính thức tại đại hội đảng Dân chủ ngày 19/8 tại Chicago.

"Tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống và mục tiêu của tôi là giành được đề cử này", bà Harris cho biết trong một tuyên bố.