Bà Harris: 'Ông Biden đã kiệt sức'

Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuốn hồi ký sắp phát hành đã hé lộ rằng cựu Tổng thống Joe Biden “đã mệt mỏi” trong quá trình vận động tái tranh cử năm 2024, một phần do tuổi tác.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters.

“Ngay cả trong ngày tệ nhất, ông ấy vẫn am hiểu sâu sắc, có khả năng đưa ra quyết định và nhân hậu”, bà Harris viết trong trích đoạn đăng trên Atlantic.

“Tuy nhiên, ở tuổi 81, Joe đã mệt. Đó là khi tuổi tác bộc lộ qua những cú vấp về thể chất và lời nói”, bà tiếp tục.

Trước đó, quyết định gây tranh cãi của ông Biden ra tranh cử nhiệm kỳ hai năm 2024 đã vấp phải chỉ trích rộng rãi vì lo ngại về tuổi tác và sự minh mẫn. Những lo ngại đó đạt đỉnh tại cuộc tranh luận đầu tiên của mùa bầu cử, khi ông Biden liên tục vấp ở nhiều thời điểm then chốt trước đối thủ Donald Trump.

“Ngay khi ông bước lên sân khấu tranh luận ở Atlanta, tôi nhận ra ông không ổn”, vị cựu Phó tổng thống Mỹ kể lại.

Ít lâu sau, ông Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua và bà Harris công bố chiến dịch tranh cử tổng thống của mình ngay trong ngày hôm đó. Trong hồi ký, bà Harris cũng trực diện phản bác những tin đồn về “tình trạng yếu sức” của Biden, khẳng định ông “vẫn hoàn thành nhiệm vụ tổng thống”.

“Tôi không tin đó là sự bất lực. Nếu tin như vậy, tôi đã nói thẳng. Tôi trung thành với Tổng thống Biden, nhưng tôi trung thành với đất nước mình hơn”, bà viết.

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng nhóm thân cận của Biden “lẽ ra phải nhận ra việc vận động tranh cử lúc đó là quá sức”. Theo bà Harris, việc không ngăn cản quyết định tranh cử của ông “có thể đã là sự liều lĩnh”. Bà viết rằng mình khi đó “ở vị thế tệ nhất” để khuyên ông từ bỏ.

“Tôi biết nếu khuyên ông không nên tranh cử, ông sẽ coi đó là tham vọng cá nhân, thậm chí là sự phản bội độc hại, dù thông điệp duy nhất của tôi chỉ là: Đừng để đối thủ thắng”, bà chia sẻ.

Cuối cùng, bà Kamala Harris thất bại trước Trump sau 107 ngày tranh cử. Bà mô tả cuốn hồi ký này là “bản tường thuật thẳng thắn, cá nhân về chiến dịch tranh cử tổng thống ngắn nhất trong lịch sử hiện đại”, dự kiến phát hành vào tuần tới.

Bà Harris cũng thông báo bà sẽ thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế tại 15 thành phố, trong đó có Anh và Canada, để quảng bá cho cuốn sách.