Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bà Harris: 'Ông Biden đã kiệt sức'

  • Thứ bảy, 20/9/2025 09:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuốn hồi ký sắp phát hành đã hé lộ rằng cựu Tổng thống Joe Biden “đã mệt mỏi” trong quá trình vận động tái tranh cử năm 2024, một phần do tuổi tác.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters.

“Ngay cả trong ngày tệ nhất, ông ấy vẫn am hiểu sâu sắc, có khả năng đưa ra quyết định và nhân hậu”, bà Harris viết trong trích đoạn đăng trên Atlantic.

“Tuy nhiên, ở tuổi 81, Joe đã mệt. Đó là khi tuổi tác bộc lộ qua những cú vấp về thể chất và lời nói”, bà tiếp tục.

Trước đó, quyết định gây tranh cãi của ông Biden ra tranh cử nhiệm kỳ hai năm 2024 đã vấp phải chỉ trích rộng rãi vì lo ngại về tuổi tác và sự minh mẫn. Những lo ngại đó đạt đỉnh tại cuộc tranh luận đầu tiên của mùa bầu cử, khi ông Biden liên tục vấp ở nhiều thời điểm then chốt trước đối thủ Donald Trump.

“Ngay khi ông bước lên sân khấu tranh luận ở Atlanta, tôi nhận ra ông không ổn”, vị cựu Phó tổng thống Mỹ kể lại.

Ít lâu sau, ông Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua và bà Harris công bố chiến dịch tranh cử tổng thống của mình ngay trong ngày hôm đó. Trong hồi ký, bà Harris cũng trực diện phản bác những tin đồn về “tình trạng yếu sức” của Biden, khẳng định ông “vẫn hoàn thành nhiệm vụ tổng thống”.

“Tôi không tin đó là sự bất lực. Nếu tin như vậy, tôi đã nói thẳng. Tôi trung thành với Tổng thống Biden, nhưng tôi trung thành với đất nước mình hơn”, bà viết.

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng nhóm thân cận của Biden “lẽ ra phải nhận ra việc vận động tranh cử lúc đó là quá sức”. Theo bà Harris, việc không ngăn cản quyết định tranh cử của ông “có thể đã là sự liều lĩnh”. Bà viết rằng mình khi đó “ở vị thế tệ nhất” để khuyên ông từ bỏ.

“Tôi biết nếu khuyên ông không nên tranh cử, ông sẽ coi đó là tham vọng cá nhân, thậm chí là sự phản bội độc hại, dù thông điệp duy nhất của tôi chỉ là: Đừng để đối thủ thắng”, bà chia sẻ.

Cuối cùng, bà Kamala Harris thất bại trước Trump sau 107 ngày tranh cử. Bà mô tả cuốn hồi ký này là “bản tường thuật thẳng thắn, cá nhân về chiến dịch tranh cử tổng thống ngắn nhất trong lịch sử hiện đại”, dự kiến phát hành vào tuần tới.

Bà Harris cũng thông báo bà sẽ thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế tại 15 thành phố, trong đó có Anh và Canada, để quảng bá cho cuốn sách.

Ông Biden phẫu thuật ung thư

Ngày 5/9, Văn phòng Cựu Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã thực hiện thành công ca phẫu thuật ung thư da.

18:39 6/9/2025

Điều tra lệnh ân xá cuối nhiệm kỳ của ông Biden cho con trai

Ed Martin, quan chức cấp cao Bộ Tư pháp, xác nhận đã nhận chỉ đạo điều tra tính hợp pháp và minh bạch của các lệnh ân xá trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden.

08:34 3/6/2025

Ông Trump khuếch đại thuyết âm mưu về 'người máy Biden'

Tổng thống Trump chia sẻ lại tuyên bố của một người dùng về thuyết âm mưu ông Joe Biden đã bị “xử tử” năm 2020 và bị thay thế bằng một bản sao robot.

20:31 2/6/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

Biden kiệt sức hồi ký Kamala Harris Donald Trump Mỹ Canada Kamala Harris Donald Trump tái tranh cử Joe Biden

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý