Thái tử William chia sẻ giai đoạn Công nương Kate bệnh nặng

Thái tử Anh William cho biết đối với ông, giai đoạn năm 2023-2024 chính là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi ấy, Công nương Kate bị chẩn đoán mắc ung thư và phải trải qua hóa trị.

Thái tử William và vợ, Công nương Kate bệnh nặng. Ảnh: People.

Thái tử William của Hoàng gia Anh gây bất ngờ khi xuất hiện trong chương trình truyền hình sắp phát sóng The Reluctant Traveler để giới thiệu về lâu đài Windsor.

Trong quá trình dẫn nhóm sản xuất chương trình đi tham quan lâu đài, Thái tử William đã có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống gia đình bên Công nương Kate và 3 con nhỏ.

Khi được hỏi về việc ông thường làm nếu có thời gian rảnh, Thái tử William hài hước cho biết: "Tôi sẽ đi ngủ. Khi nuôi 3 con nhỏ, cố gắng thu xếp làm sao để không thiếu ngủ là một ưu tiên rất quan trọng".

Khi cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình dần đi vào chiều sâu, Thái tử William cho biết đối với ông, giai đoạn năm 2023-2024 chính là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời ông.

"Cuộc sống sẽ luôn đặt ra những thử thách để kiểm tra chúng ta. Vượt qua được những thử thách ấy sẽ cho chúng ta biết mình là ai", Thái tử William chia sẻ.

Tháng 3/2024, Công nương Kate chính thức công khai việc phải điều trị ung thư. Trước đó, tháng 2/2024, Vua Charles - cha của Thái tử William - cũng bị chẩn đoán mắc ung thư và cần điều trị.

Trong giai đoạn Công nương Kate trải qua các đợt hóa trị, vợ chồng Thái tử William duy trì cuộc sống kín tiếng. Đến tháng 9/2024, Công nương cho biết bà đã kết thúc quá trình điều trị và đã chiến thắng căn bệnh ung thư.

Trong lá thư ngỏ viết tại thời điểm ấy, Công nương Kate cho hay: "Tôi không thể miêu tả hết sự nhẹ nhõm của tôi lúc này, bởi sau cùng tôi đã hoàn tất quá trình trị liệu. 9 tháng qua là giai đoạn rất khó khăn đối với gia đình chúng tôi. Cuộc sống có thể biến động chỉ trong nháy mắt, nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách vượt qua giông bão, để bước tiếp trên chặng hành trình còn nhiều điều khó đoán".

Hồi tháng 11/2024, khi thực hiện chuyến thăm Nam Phi, Thái tử William cũng từng chia sẻ: "Năm 2024 đối với tôi thật đáng sợ, đây có lẽ là năm khó khăn nhất trong đời tôi. Làm thế nào để vượt qua được mọi chuyện mà vẫn giữ cho mọi việc đi đúng hướng là một thử thách. Sau tất cả, tôi tự hào về cha tôi, về vợ tôi, về cách họ xử lý những thử thách phải đương đầu".

Vợ chồng Thái tử William đang nuôi 3 con nhỏ. Ảnh: People.

Thái tử William và Công nương Kate đang nuôi 3 con nhỏ ở độ tuổi từ 7 tới 12. Dù là những quý tộc nổi tiếng và giàu có hàng đầu thế giới, nhưng vợ chồng Thái tử luôn muốn duy trì cuộc sống bình thường nhất có thể.

Có một quy tắc trong gia đình Thái tử William, đó là vợ chồng ông không duy trì việc có người giúp việc sống cùng gia đình.

Các quản gia, người làm vườn, đầu bếp sau khi hoàn thành công việc sẽ về sống tại nhà riêng của họ. Khi các hoàng tử và công chúa nhỏ tan học trở về, các bé sẽ không thấy có sự hiện diện của người giúp việc trong gia đình.

Vợ chồng Thái tử sẽ phân công việc nhà phù hợp với độ tuổi của các con. Hoàng tử George (12 tuổi), công chúa Charlotte (10 tuổi) và hoàng tử Louis (7 tuổi) sẽ cùng cha mẹ chuẩn bị bữa tối, dọn bàn ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa trong khung giờ tối.

Vợ chồng Thái tử cũng luôn cố gắng chủ động đưa đón con ở trường nếu không bị trùng lịch công việc. Việc luôn cố gắng tự thực hiện các phần việc chăm sóc và uốn nắn con cái khiến vợ chồng Thái tử William nhận được nhiều thiện cảm và sự ngưỡng mộ từ công chúng Anh.