Iran dọa sẽ tiêu diệt ông Netanyahu

Tin đồn về việc Thủ tướng Israel bị ám sát gia tăng sau khi có thông tin cho rằng ông Netanyahu không tham dự cuộc họp của “Hội đồng Chiến tranh” ngày 14/3.

Theo AFP, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/3 tuyên bố sẽ nhằm mục tiêu vào Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh cuộc chiến với Israel và Mỹ tiếp diễn.

Trên trang web Sepah News, lực lượng này nêu rõ: “Nếu tên tội phạm này còn sống, chúng ta sẽ tiếp tục truy đuổi và tiêu diệt hắn bằng toàn bộ sức mạnh.”

Cùng ngày, giới chức Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn 10 thiết bị bay không người lái (UAV) tại các khu vực xung quanh Riyadh và miền Đông nước này.

Không lâu sau đó, lực lượng IRGC tuyên bố vụ tấn công không liên quan đến Iran. Lực lượng này nêu rõ: “Vụ tấn công này không có liên quan tới nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, và Chính phủ Saudi Arabia cần tìm ra nguồn gốc của các cuộc tấn công.”

Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin các hệ thống phòng không nước này trong một giờ qua đã đánh chặn hai đợt tên lửa nhằm vào khu vực miền Nam. Theo Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, các vụ việc không gây thương vong.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 15/3 cho biết một phóng viên của hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đã hỏi Văn phòng Thủ tướng Israel liệu họ có bình luận gì về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng “ông Netanyahu đã bị ám sát.” Tuy nhiên, Văn phòng này Thủ tướng Israel trả lời: “Đây là tin giả; Thủ tướng vẫn khỏe mạnh.”

Ngoài ra, các tuyên bố này càng lan nhanh khi hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng một số bài đăng chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cho rằng Iran đã tấn công nơi ở của ông Netanyahu, khiến anh trai ông thiệt mạng và làm bị thương Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir.

Hãng tin này cũng dẫn các bình luận tương tự từ cựu sỹ quan tình báo Mỹ và cựu thanh sát viên vũ khí của Liên hợp quốc Scott Ritter.

Bên cạnh đó, các video được tạo bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI) cũng góp phần làm tin đồn lan nhanh hơn.

Sự suy đoán gia tăng sau khi người dùng mạng xã hội phân tích một video gần đây của Thủ tướng Netanyahu và cho rằng ông xuất hiện với sáu ngón tay, dấu hiệu mà họ cho là do hình ảnh do Trí tuệ Nhân tạo tạo ra.

Trong khi đó, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel, đồng thời nhắm tới Jordan, Iraq và một số quốc gia vùng Vịnh, những nơi Tehran cho là đang chứa các “tài sản quân sự của Mỹ”.

Trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chiến lược Israel đang điều chỉnh mục tiêu chiến dịch quân sự theo hướng tập trung vào làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và có thể cần thêm khoảng 2 tuần để đạt các mục tiêu quân sự chính.

Trong khi đó, tờ The Jerusalem Post đưa tin Israel và Mỹ đang tăng cường các nỗ lực quân sự, trong đó bao gồm việc tấn công vào các trạm kiểm soát và lực lượng dân quân Basij - lực lượng bán quân sự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh nội bộ tại Iran, nhằm khuyến khích người dân nước này xuống đường biểu tình chống chính quyền.

Tuy nhiên, các lực lượng đối lập tại Iran cho đến nay vẫn chưa thể tổ chức biểu tình quy mô lớn, chủ yếu do lo ngại sự trấn áp của lực lượng an ninh và nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Bên cạnh đó, một số quan chức Israel và Mỹ nhận định dấu hiệu rạn nứt trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Iran hiện chưa rõ ràng như kỳ vọng.