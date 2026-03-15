Israel lên tiếng sau tin đồn ông Netanyahu bị ám sát

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Benjamin Netanyahu vẫn an toàn, bác bỏ các tin đồn trên mạng xã hội cho rằng ông đã bị ám sát.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv, ngày 2/3/2026. Ảnh: THX

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 15/3 cho biết một phóng viên của hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đã hỏi Văn phòng Thủ tướng Israel liệu họ có bình luận gì về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng “ông Netanyahu đã bị ám sát”.

Văn phòng này Thủ tướng Israel trả lời: “Đây là tin giả; Thủ tướng vẫn khỏe mạnh.”

Tin đồn về việc Thủ tướng đương nhiệm của Israel bị ám sát bắt đầu gia tăng sau khi có thông tin cho rằng ông Netanyahu không tham dự cuộc họp của “Hội đồng Chiến tranh” vào ngày 14/3 được tổ chức trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran.

Ngoài ra, các tuyên bố này càng lan nhanh khi hãng thống tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng một số bài đăng chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cho rằng Iran đã tấn công nơi ở của ông Netanyahu, khiến anh trai ông thiệt mạng và làm bị thương Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir.

Hãng tin này cũng dẫn các bình luận tương tự từ cựu sĩ quan tình báo Mỹ và cựu thanh sát viên vũ khí của Liên hợp quốc Scott Ritter.

Bên cạnh đó, các video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng góp phần làm tin đồn lan nhanh hơn.

Sự suy đoán gia tăng sau khi người dùng mạng xã hội phân tích một video gần đây của Thủ tướng Netanyahu và cho rằng ông xuất hiện với sáu ngón tay, dấu hiệu mà họ cho là do hình ảnh do AI tạo ra.

Trong khi đó, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel, đồng thời nhắm tới Jordan, Iraq và một số quốc gia vùng Vịnh, những nơi Tehran cho là đang chứa các “tài sản quân sự của Mỹ”.

Những đánh giá cập nhật của phía Israel cho rằng kịch bản chính quyền hiện nay tại Iran sẽ vẫn duy trì quyền lực ngày càng được coi là thực tế hơn, cho thấy chính quyền Tehran vẫn kiểm soát chặt chẽ bộ máy an ninh và duy trì khả năng trấn áp biểu tình mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chiến lược Israel đang điều chỉnh mục tiêu chiến dịch quân sự theo hướng tập trung vào làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và có thể cần thêm khoảng 2 tuần để đạt các mục tiêu quân sự chính.

Trong khi đó, tờ The Jerusalem Post đưa tin Israel và Mỹ đang tăng cường các nỗ lực quân sự, trong đó bao gồm việc tấn công vào các trạm kiểm soát và lực lượng dân quân Basij - lực lượng bán quân sự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh nội bộ tại Iran, nhằm khuyến khích người dân nước này xuống đường biểu tình chống chính quyền.

Tuy nhiên, các lực lượng đối lập tại Iran cho đến nay vẫn chưa thể tổ chức biểu tình quy mô lớn, chủ yếu do lo ngại sự trấn áp của lực lượng an ninh và nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Bên cạnh đó, một số quan chức Israel và Mỹ nhận định dấu hiệu rạn nứt trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Iran hiện chưa rõ ràng như kỳ vọng.

