Mỹ tung video đánh chặn tên lửa và UAV của Iran

Quân đội Mỹ ngày 5/6 đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và UAV Iran phóng về phía eo biển Hormuz cùng các nước vùng Vịnh láng giềng.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) do Iran phóng về phía eo biển Hormuz và các quốc gia láng giềng vùng Vịnh trong ngày 5/6.

Đánh giá ban đầu cho thấy 6 trong số 7 tên lửa do Iran phóng đi đã bị đánh chặn, trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu dự kiến.

Theo CENTCOM, Iran đã phóng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait và Bahrain chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ bắn hạ 4 UAV tấn công tự sát của Iran được triển khai hướng tới eo biển Hormuz.

Sau đó, lực lượng Mỹ tiến hành các đợt tấn công nhằm vào những trạm radar giám sát ven biển của Iran tại Goruk và trên đảo Qeshm, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo đối với hoạt động hàng hải. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng bác bỏ tuyên bố từ phía Iran cho rằng cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Lực lượng Mỹ tung video ghi lại các đòn tấn công nhằm vào các trạm radar của Iran Lực lượng Mỹ tuyên bố đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các trạm radar giám sát ven biển của Iran đặt tại thành phố Goruk và trên đảo Qeshm trong ngày 5/6.