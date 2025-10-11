Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Toàn cảnh lễ duyệt binh hoành tráng của Triều Tiên

  • Thứ bảy, 11/10/2025 10:49 (GMT+7)
  • 10:49 11/10/2025

Tối 10/10, Triều Tiên long trọng tổ chức lễ duyệt binh và kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, với màn diễu binh tại quảng trường Kim Nhật Thành và chương trình nghệ thuật hoành tráng tại sân vận động Bình Nhưỡng.

duyet binh Trieu Tien anh 1

Tối 10/10 (giờ địa phương), tại Quảng trường Kim Nhật Thành (thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên), Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025) diễn ra. Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự buổi lễ. Ảnh: KCNA.

duyet binh Trieu Tien anh 2duyet binh Trieu Tien anh 3duyet binh Trieu Tien anh 4duyet binh Trieu Tien anh 5

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào đêm ngày 10/10. Tại quảng trường Kim Nhật Thành, loạt pháo đại bác được bắn trước khi đội danh dự tiến vào diễu hành. Ảnh: KCNA.

duyet binh Trieu Tien anh 6

Ông Kim Jong Un đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, gửi lời cảm ơn tới các vị khách từ nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế đã đến dự Lễ duyệt binh, cảm ơn nhân dân toàn quốc đã làm hết sức mình hướng tới tháng 10 đầy vinh quang. Ảnh: KCNA.

duyet binh Trieu Tien anh 7

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

duyet binh Trieu Tien anh 8

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Từ trái qua: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un; Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống Nhất, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: KCNA.
duyet binh Trieu Tien anh 9

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Các biểu ngữ được giăng trên nhiều khinh khí cầu lớn treo tại quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng. Trên các tòa nhà xung quanh quảng trường, hàng loạt lá cờ búa liềm màu đỏ của Đảng Lao động và quốc kỳ Triều Tiên bay phấp phới. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

duyet binh Trieu Tien anh 10duyet binh Trieu Tien anh 11duyet binh Trieu Tien anh 12duyet binh Trieu Tien anh 13

Các lực lượng vũ trang Triều Tiên duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

duyet binh Trieu Tien anh 14duyet binh Trieu Tien anh 15duyet binh Trieu Tien anh 16duyet binh Trieu Tien anh 17

Các khí tài quân sự hiện đại tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Theo hãng thông tấn KCNA, buổi duyệt binh lớn đã phô diễn những vũ khí mạnh nhất của quân đội Triều Tiên bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, chưa được thử nghiệm, có tên gọi Hwasong-20, được mô tả là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN, SBS News.

duyet binh Trieu Tien anh 18

Phần lễ kỷ niệm được tổ chức với các tiết mục hoành tráng tại sân vận động Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

