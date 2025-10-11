Toàn cảnh lễ duyệt binh hoành tráng của Triều Tiên

Tối 10/10 (giờ địa phương), tại Quảng trường Kim Nhật Thành (thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên ), Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025) diễn ra. Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự buổi lễ. Ảnh: KCNA.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào đêm ngày 10/10. Tại quảng trường Kim Nhật Thành, loạt pháo đại bác được bắn trước khi đội danh dự tiến vào diễu hành. Ảnh: KCNA.

Ông Kim Jong Un đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, gửi lời cảm ơn tới các vị khách từ nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế đã đến dự Lễ duyệt binh, cảm ơn nhân dân toàn quốc đã làm hết sức mình hướng tới tháng 10 đầy vinh quang. Ảnh: KCNA.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Từ trái qua: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un; Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống Nhất, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: KCNA.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Các biểu ngữ được giăng trên nhiều khinh khí cầu lớn treo tại quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng. Trên các tòa nhà xung quanh quảng trường, hàng loạt lá cờ búa liềm màu đỏ của Đảng Lao động và quốc kỳ Triều Tiên bay phấp phới. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các khí tài quân sự hiện đại tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Theo hãng thông tấn KCNA, buổi duyệt binh lớn đã phô diễn những vũ khí mạnh nhất của quân đội Triều Tiên bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, chưa được thử nghiệm, có tên gọi Hwasong-20, được mô tả là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN, SBS News.

Sáng 11/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 - 11/10/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025) tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng.

Ngày 9/10, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un cam kết sẽ cùng với người dân nước này phát triển đất nước thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa thịnh vượng và tươi đẹp hơn.

