Tổng Bí thư Kim Jong Un cam kết phát triển đất nước thịnh vượng hơn

Ngày 9/10, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un cam kết sẽ cùng với người dân nước này phát triển đất nước thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa thịnh vượng và tươi đẹp hơn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng vào ngày 9/10. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong Un đưa ra cam kết trên trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ở Sân vận động 1/5. Tham dự sự kiện có phái đoàn của các đảng phái và các chính phủ nước ngoài.



Trong bài phát biểu của mình, ông Kim Jong Un nhắc lại lịch sử hình thành Đảng Lao động Triều Tiên và vai trò lãnh đạo của đảng trong cuộc cách mạng của đất nước.

Ông cho biết Đảng Lao động Triều Tiên đã lãnh đạo thành công quá trình chuyển đổi xã hội ở những giai đoạn khác nhau của đất nước, xây dựng một đất nước Triều Tiên thực sự của nhân dân, thể hiện toàn diện tư tưởng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đồng thời đóng góp đáng kể vào sự nghiệp quốc tế vì độc lập và công lý.

Trước đó, tại Sân vận động 1/5 đã diễn ra chương trình đồng diễn thể dục và nghệ thuật mang tên "Đảng Lao động Triều Tiên muôn năm". Các màn trình diễn quân nhạc và những điệu múa trên nền các ca khúc cách mạng đã tái hiện lịch sử hào hùng của Đảng Lao động Triều Tiên, khơi dậy tinh thần yêu nước sâu sắc.