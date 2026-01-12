Thị trường cá cược thành tâm điểm sau vụ bắt ông Maduro

Khoản thắng hơn 400.000 USD sau vụ bắt giữ ông Maduro đã đưa thị trường dự đoán vào tâm điểm tranh cãi, khi nhiều nghi vấn giao dịch nội gián xuất hiện vì thời điểm đặt cược quá nhạy cảm.

Ông Nicolás Maduro bị áp giải đến tòa án New York ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro không chỉ gây chấn động chính trường quốc tế mà còn bất ngờ đẩy các thị trường cá cược hay còn gọi là thị trường dự đoán vào vòng xoáy tranh cãi, sau khi một nhà giao dịch ẩn danh thắng hơn 400.000 USD nhờ đặt cược đúng thời điểm.

Theo các nguồn tin quốc tế, nhà giao dịch này đã đặt cược rằng ông Maduro sẽ sớm mất quyền lực trên nền tảng Polymarket - một trong những thị trường dự đoán lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, phần lớn lệnh cược được thực hiện chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố chiến dịch đột kích ban đêm, dẫn đến việc ông Maduro bị bắt giữ.

Thời điểm “vàng” của các lệnh giao dịch nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn về khả năng giao dịch nội gián. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu người thắng lớn có tiếp cận thông tin mật hay không, nhất là khi tài khoản này chỉ tập trung vào một kịch bản duy nhất liên quan đến ông Maduro.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc đánh cược không nhất thiết xuất phát từ thông tin nội bộ. Trong bối cảnh chính trường Venezuela liên tục biến động, các đồn đoán về tương lai của ông Maduro đã xuất hiện từ trước, đủ để một số nhà giao dịch chấp nhận rủi ro cao.

Polymarket hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Thị trường dự đoán vận hành ra sao?

Vài năm trở lại đây, việc thương mại hóa các thị trường dự đoán bùng nổ mạnh mẽ, mở ra cơ hội cho người dùng đặt tiền vào xác suất xảy ra của ngày càng nhiều sự kiện.

Dù có những khoản “trúng đậm” gây chú ý, thực tế là không ít nhà giao dịch vẫn thua lỗ mỗi ngày. Tại Mỹ, các giao dịch này được xếp vào nhóm “hợp đồng sự kiện”, khác với cờ bạc truyền thống, làm dấy lên câu hỏi về mức độ minh bạch và rủi ro.

Chủ đề đặt cược trải rộng từ leo thang xung đột địa chính trị, các hiện tượng văn hóa đại chúng cho đến những giả thuyết âm mưu. Gần đây, lượng cược vào bầu cử và thể thao tăng vọt.

Thậm chí, có người từng bỏ ra hàng triệu USD để cược vào những kịch bản kỳ lạ như việc chính phủ Mỹ công bố sự tồn tại của người ngoài hành tinh, hay số lượng bài đăng của tỷ phú Elon Musk trong một tháng.

Về kỹ thuật, thứ được mua bán trên các nền tảng này gọi là “hợp đồng sự kiện”, thường dưới dạng “có” hoặc “không”. Giá mỗi hợp đồng dao động từ 0 đến 1 USD , phản ánh xác suất 0-100% mà cộng đồng giao dịch tin rằng sự kiện sẽ xảy ra.

Khi khả năng xảy ra được đánh giá cao hơn, giá hợp đồng tăng theo. Người chơi có thể chốt lời sớm hoặc cắt lỗ khi xác suất thay đổi.

Những người ủng hộ cho rằng việc “đặt tiền thật” giúp dự báo chính xác hơn. Giáo sư kinh tế Koleman Strumpf (Đại học Wake Forest) nhận định các thị trường này từng dự báo khá đúng một số kết quả bầu cử, trong đó có cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không phải “quả cầu pha lê”: thị trường dự đoán vẫn có thể sai.

Một điểm mờ khác là danh tính người giao dịch. Dù các công ty vận hành nền tảng thu thập thông tin cá nhân để xác minh danh tính và thanh toán, đa số người chơi vẫn giao dịch dưới các biệt danh ẩn danh, khiến công chúng khó biết ai đang hưởng lợi từ các hợp đồng sự kiện. Không ít trường hợp đơn giản là đoán mò.

Giới phê bình cảnh báo tính dễ tiếp cận và tốc độ giao dịch 24/7 khiến nhiều người thua lỗ hàng ngày, đặc biệt là những người đã gặp vấn đề với cờ bạc. Không gian này cũng mở rộng nguy cơ giao dịch nội gián.

Kẽ hở pháp lý tại Mỹ

Một trong những điểm gây lo ngại lớn nhất là tính ẩn danh. Dù các nền tảng thu thập thông tin để xác minh danh tính và thanh toán, người dùng vẫn giao dịch dưới các biệt danh trực tuyến, khiến công chúng khó xác định ai đang hưởng lợi từ những kịch bản nhạy cảm về chính trị hay an ninh.

Các nhà phê bình cho rằng chính đặc điểm giao dịch nhanh, liên tục 24/7 đã khiến thị trường dự đoán dễ gây nghiện, đặc biệt với những người vốn gặp vấn đề về cờ bạc. Quan trọng hơn, không gian này mở ra nguy cơ giao dịch nội gián, khi thông tin nhạy cảm có thể bị khai thác để trục lợi.

Tại Mỹ, thị trường dự đoán được quản lý như giao dịch “hợp đồng sự kiện” và chịu sự giám sát của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), thay vì luật cờ bạc của từng bang. Điều này giúp các nền tảng né được nhiều hạn chế áp dụng với cá cược truyền thống.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, chính quyền Mỹ từng siết chặt hoạt động này và buộc Polymarket rút khỏi thị trường Mỹ. Tuy nhiên, khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, chính sách thay đổi, cho phép Polymarket quay lại hoạt động với người dùng Mỹ thông qua danh sách chờ.

Song song đó, các “ông lớn” khác như Kalshi, DraftKings, FanDuel hay thậm chí mạng xã hội Truth Social cũng tham gia sân chơi, khiến thị trường ngày càng sôi động và khó kiểm soát hơn.

Luật liên bang Mỹ cấm các hợp đồng sự kiện liên quan đến chiến tranh, khủng bố hay ám sát, nhưng trên thực tế việc thực thi vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi người dùng có thể giao dịch xuyên biên giới.

Sau vụ đặt cược liên quan đến ông Maduro, một số nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi siết chặt quản lý và ngăn chặn nguy cơ giao dịch nội gián, đặc biệt với các hợp đồng mang tính chính trị cao.

Vụ việc cho thấy, cùng với những khoản thắng “trong mơ”, thị trường cá cược chính trị cũng đang phơi bày nhiều mặt tối - nơi ranh giới giữa dự báo, cờ bạc và thông tin mật ngày càng mong manh.

Sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.