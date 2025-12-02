Có gì ở Đà Lạt sau mưa lớn, sạt lở?

Nguyễn Thị Hồng Tâm (phường Xuân Hương) cho biết Đà Lạt những ngày lập đông không chỉ đổi thay theo thời tiết mà còn mang vẻ đẹp lãng mạn rất riêng. Sau mưa lũ và chuỗi ngày trời xám, thành phố dần nắng trở lại; sắc vàng của dã quỳ nhường chỗ cho lớp sương mỏng phủ kín các con dốc, còn những đồi cỏ hồng, cỏ tuyết bắt đầu nhuộm màu cuối năm. "Đi giữa tiết trời nắng lạnh, tôi hít hà không khí trong lành, cảm giác lòng mình lắng lại, bình yên đến lạ, tạm quên đi những ngày thời tiết khắc nghiệt vừa qua", Tâm chia sẻ. Ảnh: Đỗ Phan Anh.