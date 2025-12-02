Có gì ở Đà Lạt sau mưa lớn, sạt lở?

|
Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và sạt lở, đầu tháng 12, Đà Lạt bước vào những ngày nắng ấm. Đây cũng là lúc cỏ hồng, cỏ tuyết ở Đà Lạt bung nở, phủ kín những thung lũng, sườn đồi, thu hút du khách và các nhiếp ảnh gia đến săn cảnh sắc cuối năm. Ảnh: Đỗ Phan Anh.
Tại cây thông cô đơn bên hồ Suối Vàng (phường Lang Biang - Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 26 km), những thảm cỏ tuyết nằm ẩn mình, chờ nắng sớm rọi xuống để bừng lên sắc hồng dịu. Sương mỏng phủ mặt hồ, khiến khung cảnh càng thêm mơ màng. Nếu thời tiết thuận lợi, không có gió, sương sẽ đọng trên đầu ngọn cỏ, tạo cảm giác như cả triền đồi được phủ một lớp tuyết mỏng - cũng vì thế mà người dân quen gọi loài cỏ này là "cỏ tuyết". Ảnh: Đỗ Phan Anh.
Nguyễn Thị Hồng Tâm (phường Xuân Hương) cho biết Đà Lạt những ngày lập đông không chỉ đổi thay theo thời tiết mà còn mang vẻ đẹp lãng mạn rất riêng. Sau mưa lũ và chuỗi ngày trời xám, thành phố dần nắng trở lại; sắc vàng của dã quỳ nhường chỗ cho lớp sương mỏng phủ kín các con dốc, còn những đồi cỏ hồng, cỏ tuyết bắt đầu nhuộm màu cuối năm. "Đi giữa tiết trời nắng lạnh, tôi hít hà không khí trong lành, cảm giác lòng mình lắng lại, bình yên đến lạ, tạm quên đi những ngày thời tiết khắc nghiệt vừa qua", Tâm chia sẻ. Ảnh: Đỗ Phan Anh.
Mùa cỏ hồng thường kéo dài từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12, chỉ xuất hiện một lần mỗi năm. Tại đồi cỏ Ankroet trên đường vào thung lũng Suối Vàng, những thảm cỏ đã bắt đầu ửng hồng dưới tán thông. Cỏ mọc thành từng khóm nhỏ, bám sát mặt đất, cao chỉ đến mắt cá chân, tạo nên lớp phủ mịn màng đặc trưng. Từ trên đỉnh đồi, du khách có thể phóng tầm mắt ra những mảng cỏ phủ sắc trắng pha hồng nhạt, mờ ảo trong lớp sương mai. Ảnh: Bánh Gạo/Đà Lạt Chạm.
Bánh Gạo (nhiếp ảnh gia sống tại Đà Lạt) cho biết thời điểm đẹp nhất để chụp ảnh ở khu vực này là từ 5-8h sáng, khi nắng còn dịu. Dù trời có nắng, nhiệt độ Đà Lạt vẫn chỉ khoảng 16-23 độ C, khá lạnh vào buổi sớm. Du khách nên mang khăn quàng, áo khoác và găng tay để giữ ấm khi lên đồi từ sáng sớm. Ảnh: Bánh Gạo/Đà Lạt Chạm.
Thời gian qua, mưa lớn và sạt lở khiến nhiều tuyến đèo cửa ngõ dẫn vào trung tâm Đà Lạt như Khánh Lê, Mimosa, Prenn bị chia cắt, khiến không ít du khách phải hoãn hoặc hủy kế hoạch đến Đà Lạt trong tháng 11-12. Sau nỗ lực khắc phục, từ 18h ngày 30/11, đèo Mimosa đã mở lại cho người và phương tiện lưu thông theo đường tạm; trước đó, đèo Prenn cũng đã được thông xe trở lại vào ngày 25/11. Ảnh: Bánh Gạo/Đà Lạt Chạm.
Ngoài cỏ hồng (cỏ tuyết), thời điểm này cũng là lúc cỏ hồng muhly (cỏ lau hồng) bung nở khiến nhiều người mê mẩn. Giống cỏ này thường mọc thành từng cụm, khi trổ hoa cao khoảng 90-120 cm. Du khách có thể bắt gặp đồi cỏ này ở phường Xuân Trường - Đà Lạt. Đây là đồi cỏ tự nhiên, du khách có thể vào tham quan và chụp ảnh mà không phải mua vé. Ảnh: Phan Quốc Dũng.
Khi những cơn gió nhẹ thổi qua, các bông cỏ rung rinh tạo thành những đợt "sóng cỏ" nối nhau, khiến cả triền đồi như đang chuyển động. Màu cỏ muhly cũng thay đổi theo ánh sáng: trời nắng, cỏ ánh lên sắc hồng nhạt, mềm và nhẹ như mây; còn khi trời âm u, gam màu trở nên đậm hơn, ngả sang hồng tím. Ảnh: Phan Quốc Dũng.
Phan Quốc Dũng, nhiếp ảnh gia sống tại Đà Lạt, cho biết thời điểm đẹp nhất để tham quan và chụp ảnh ở khu vực này là khoảng 7h. Du khách lưu ý nên tránh trang phục màu hồng để không bị hòa vào nền; các tông trắng hoặc nâu thường nổi bật hơn. Buổi chiều, du khách có thể đến chụp ảnh, ngắm hoàng hôn ở góc đồi này sau 16h. Ảnh: Phan Quốc Dũng.
Sáng sớm, khi sương còn đọng trên ngọn cỏ, cả triền đồi sẽ chuyển thành "cỏ hồng tuyết", lên hình sẽ rất ấn tượng. Ảnh: Phan Quốc Dũng.
Thời gian qua, mưa lũ khiến một số tuyến đèo dẫn vào trung tâm Đà Lạt bị sạt lở, du khách phải đi theo các đường thay thế như đèo Sacom, Tà Nung hoặc Sông Pha. Ông Tưởng Hữu Lộc - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - cho biết thành phố vẫn yên bình, các hoạt động du lịch diễn ra bình thường và bảo đảm trải nghiệm cho du khách. Sắp tới, sân bay Liên Khương tạm đóng để bảo trì từ 4/3/2026, vì vậy du khách từ Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM sẽ cần điều chỉnh kế hoạch di chuyển. Ảnh: Đỗ Phan Anh.
