Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Bali do mưa lũ

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (BNPB) ngày 10/9 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Bali trong 1 tuần, sau khi xảy ra trận lũ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều khu vực, trong đó có Denpasar, Jembrana, Badung và Gianyar.

Ngập lụt sau mưa lớn tại đảo Bali, Indonesia ngày 10/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Người đứng đầu BNPB, ông Suharyanto, cho biết ban đầu, cơ quan này dự định ban hành tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần nhưng sau khi đánh giá về mức độ ảnh hưởng và thiệt hại, thời hạn được rút ngắn xuống còn 1 tuần. Ông cho rằng người dân không nên quá lo lắng, vì việc ban bố tình trạng khẩn cấp chủ yếu nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý và khắc phục thảm họa.

Ngay sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, BNPB đã phân bổ gói cứu trợ trị giá 1 tỷ rupiah (hơn 60.700 USD ), gồm thuyền cao su và động cơ, 300 phần nhu yếu phẩm, 200 chăn, 200 nệm, cùng nhiều máy bơm nước và lều sơ tán. Ông Suharyanto cho biết lượng hàng hỗ trợ sẽ được bổ sung tùy theo nhu cầu thực tế của người dân, từ quần áo, đồ dùng sinh hoạt đến nhu yếu phẩm.

Theo thống kê, đến sáng 11/9, mưa lũ đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 6 người mất tích và hơn 600 người dân thuộc 202 hộ gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nguyên nhân được xác định do mưa lớn bất thường trong 2 ngày liên tiếp, với lượng mưa ghi nhận tại Bali lên tới 245,5 mm chỉ trong một ngày, khiến nước sông Tukad Badung tràn bờ, gây ngập diện rộng tại khu vực Tây Denpasar.

Bộ trưởng Công trình Công cộng và Nhà ở, ông Dody Hanggodo, khẳng định chính phủ đã hành động khẩn trương để giảm thiểu thiệt hại. Bộ đã huy động máy móc hạng nặng để dọn dẹp bùn đất, triển khai máy bơm di động hút nước, đồng thời phối hợp với Văn phòng Quản lý lưu vực sông Bali Penida (BWS), quân đội, cảnh sát và chính quyền địa phương để giám sát tình hình. Một đội phản ứng nhanh cùng thiết bị cơ giới cũng đã được triển khai tại hiện trường nhằm kịp thời hỗ trợ người dân.

Đến trưa 11/9, nước đã bắt đầu rút ở nhiều điểm ngập nặng thuộc Badung. Giao thông tại một số khu vực du lịch trọng điểm của Bali dần được khôi phục. Chính phủ Indonesia nhấn mạnh ưu tiên cao nhất hiện nay là bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai, đồng thời triển khai công tác khắc phục, phục hồi hạ tầng và tái thiết sau lũ.